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日本富士山若爆發可於3小時內癱瘓東京　專家：何時爆發都不奇怪

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2023/03/30 17:46
日本富士山研究員指出，富士山休息長達300年，無論何時爆發都不奇怪（圖／Pixabay_Kant Smith）

日本富士山研究員指出，富士山休息長達300年，無論何時爆發都不奇怪（圖／Pixabay_Kant Smith）

（台灣英文新聞／葉湘宜 綜合報導）有分析認為，日本富士山隨時可能會爆發，而若富士山發生了大爆發，東京一帶將在短短3個小時內陷入癱瘓。

根據日本「每日新聞」，山梨縣、靜岡縣以及神奈川縣等機構組成的委員會召開「富士山火山防災對策會議」，他們根據富士山的最新研究，制定出了「富士山爆發逃生計劃」更新版並於29日公開。

有別於以往所制定的汽車疏散計畫，這次的更新版本則是呼籲民眾以步行方式避難。

報告書指出，若發生與1707年富士山「寶永大噴發」相當規模的爆發，東京市中心將在短短的3個小時內積滿火山灰，讓東京失去都市機能，而熔岩因流動速度較慢，在傾斜度不大的市內，熔岩流動的速度相當於人類行走的速度，預計在24小時內才會達市民居住的空間，因此為避免道路壅塞，才改為建議步行避難。

報告書也說道，若發生相同規模的爆發，火山所噴出的火山灰量將會是2011年日本大地震所造成的廢棄物的10倍。

另外，若是在下雨時累積3毫米以上的火山灰，供電將會中斷，水源也會遭到汙染，而日本特有的木製屋若累積30公分以上的火山灰，不排除會有倒塌的危險。

富士山海拔3776公尺，距離日本東京以西約100公里，根據韓媒insight引述日媒AERA報導，山梨縣富士山科學研究所高級研究員表示，富士山雖然沒有定期噴發，但平均30年噴發一次，不過富士山卻在1707年後休息了300年，因此反而有人認為，無論何時爆發都不奇怪。

距日本氣象廳對富士山的觀測結果顯示，與地下岩漿活動相關的深部低頻地震2021年發生了88次，2022年則發生了140次，約增加60%左右。
日本
富士山
火山爆發
東京

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