中華電信參展2023高雄智慧城市展　智慧港灣榮獲智慧城市「創新應用獎」

中華電信於3月28日2023智慧城市展台北場獲得廣大的關注與各界的肯定後，今(30)日將「數位轉型，領先前行」核心概念帶往高雄展覽館，即日起至4月1日於「2023高雄智慧城市展」(攤位編號：S2319A)展出精選的五項參展項目。
這次中華電信於「2023高雄智慧城市展」開幕式暨頒獎典禮中，以「智慧港灣」解決方案榮獲本年智慧城市創新應用-企業暨財團法人創新應用組獎項。「智慧港灣」由中華電信攜手中華系統整合、中華資安國際和中光電智能機器人等公司，以基隆港區作為試驗場域，利用無人機、無人船和水下海事機器人等無人載具，搭配5G企業專網資料傳輸、AI智慧分析、RTK公分等級精準定位，以及自主開發透過行動網路可遠端控制無人載具之UTM智慧監管平台等技術，全面掌握港區狀況，充分發揮5G特色使海港成為智慧化場域。
中華電信董事長謝繼茂表示，5G的成熟加速智慧城市相關應用的發展與落地，中華電信將持續以領先的資通訊技術，帶動產業與城市發展的數位轉型，積極推動創新智慧應用，領頭台灣邁向智慧城市的新樣貌。
在今年「2023高雄智慧城市展」中，其中最吸睛的即是在現場搭架展示管道實境的「無人機管道智慧巡檢」。現場由無人機飛手操作，利用5G高速低延遲的傳輸技術，透過中華電信「無人機機隊管理系統」，讓無人機深入管道巡檢並回傳管道內部巡檢資訊與即時畫面。
「無人機管道智慧巡檢」搭載「Flyability ELIOS2」工業巡檢無人機，可因應儲槽、下水道、橋梁、涵洞…等多種檢測場景，遭遇碰撞的情況亦能維持可靠操作，代替人員即時趕往現場，讓偵查作業安全性大幅提高。結合中華電信「無人機機隊管理系統」(DFMS, Drone Fleet Management System)，將無人機、操作員、專案任務、執行成果等數據整合於單一系統，大幅簡化操作程序，幫助操作人員可以在安全的環境下，透過AI智慧分析，即時掌握狹窄管道巡檢情況，有效管理無人機並完成監管任務。
除了「智慧港灣」與「無人機管道智慧巡檢」，中華電信於「2023高雄智慧城市展」同時展出「高速影音串流」、「智慧救護」以及「科技執法」共五大展項，運用領先的資通訊技術，持續以「廣結盟」的策略理念，攜手合作夥伴帶動台灣醫療、交通、娛樂各產業的數位轉型，引領台灣邁入智慧生活以及嶄新的未來。
中華電信董事長謝繼茂(左五)、執行副總吳麗秀(左四)、企客分公司副總林文智(右三)、高雄營運處總經理黃榮順(左二)，陪同高雄市市長陳其邁 (右五)、高雄市副市長林欽榮 (右四)、高雄市工務局局長楊欽富(右二)蒞臨中華電信展區，參觀「無人機管道智慧巡檢」。（照片由中華電信提供）