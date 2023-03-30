中華電信參展2023高雄智慧城市展　智慧港灣榮獲智慧城市「創新應用獎」

中華電信於3月28日2023智慧城市展台北場獲得廣大的關注與 各界的肯定後，今(30)日將「數位轉型，領先前行」 核心概念帶往高雄展覽館，即日起至4月1日於「 2023高雄智慧城市展」(攤位編號：S2319A) 展出精選的五項參展項目。

這次中華電信於「2023高雄智慧城市展」開幕式暨頒獎典禮中， 以「智慧港灣」解決方案榮獲本年智慧城市創新應用- 企業暨財團法人創新應用組獎項。「智慧港灣」 由中華電信攜手中華系統整合、 中華資安國際和中光電智能機器人等公司， 以基隆港區作為試驗場域，利用無人機、 無人船和水下海事機器人等無人載具，搭配5G企業專網資料傳輸、 AI智慧分析、RTK公分等級精準定位， 以及自主開發透過行動網路可遠端控制無人載具之UTM智慧監管平 台等技術，全面掌握港區狀況， 充分發揮5G特色使海港成為智慧化場域。

中華電信董事長謝繼茂表示，5G的成熟加速智慧城市相關應用的發展與落地， 中華電信將持續以領先的資通訊技術， 帶動產業與城市發展的數位轉型，積極推動創新智慧應用， 領頭台灣邁向智慧城市的新樣貌。

在今年「2023高雄智慧城市展」中， 其中最吸睛的即是在現場搭架展示管道實境的「 無人機管道智慧巡檢」。現場由無人機飛手操作， 利用5G高速低延遲的傳輸技術，透過中華電信「 無人機機隊管理系統」， 讓無人機深入管道巡檢並回傳管道內部巡檢資訊與即時畫面。

「無人機管道智慧巡檢」搭載「Flyability ELIOS2」工業巡檢無人機，可因應儲槽、下水道、橋梁、 涵洞…等多種檢測場景，遭遇碰撞的情況亦能維持可靠操作， 代替人員即時趕往現場，讓偵查作業安全性大幅提高。 結合中華電信「無人機機隊管理系統」(DFMS, Drone Fleet Management System)，將無人機、操作員、專案任務、 執行成果等數據整合於單一系統，大幅簡化操作程序， 幫助操作人員可以在安全的環境下，透過AI智慧分析， 即時掌握狹窄管道巡檢情況，有效管理無人機並完成監管任務。

除了「智慧港灣」與「無人機管道智慧巡檢」，中華電信於「 2023高雄智慧城市展」同時展出「高速影音串流」、「智慧救護 」以及「科技執法」共五大展項，運用領先的資通訊技術，持續以「 廣結盟」的策略理念，攜手合作夥伴帶動台灣醫療、交通、 娛樂各產業的數位轉型，引領台灣邁入智慧生活以及嶄新的未來。

中華電信董事長謝繼茂(左五)、執行副總吳麗秀(左四)、企客分公司副總林文智(右三)、高雄營運處總經理黃榮順(左二)，陪同高雄市市長陳其邁 (右五)、高雄市副市長林欽榮 (右四)、高雄市工務局局長楊欽富(右二)蒞臨中華電信展區，參觀「無人機管道智慧巡檢」。（照片由中華電信提供）