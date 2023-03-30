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升國際化與知名度　期交所代表團參加世界交易所聯合會

世界交易所聯合會(WFE)在南非約翰尼斯堡舉辦2023年結算與衍生性商品年會，期交所與多國代表分享交流結算機制及我國期貨市場發展經驗。

By 台灣英文新聞
2023/03/30 17:19
照片右起：芝加哥聯邦儲備銀行資深政策顧問Robert Steigerwald、南非加密貨幣交易所VALR執行長Farzam Ehsani及...

照片右起：芝加哥聯邦儲備銀行資深政策顧問Robert Steigerwald、南非加密貨幣交易所VALR執行長Farzam Ehsani及...

世界交易所聯合會由全球各國交易所及結算機構所組成，總部位於英國倫敦，成立目的為促進世界各地交易所間合作與溝通，並為其會員提供各種支援服務，以提高其競爭力與營運效率。

這次WFE結算與衍生性商品年會(Clearing & Derivatives Conference)由約翰尼斯堡證券交易所舉辦，自3月27日至29日為期3天，討論議題相當豐富，包括探討集中結算機構(CCPs)角色、功能及運作模式、立法及資本市場架構、集中結算對實體經濟影響、商品風險建構模型與評估方法及市場違約處理決策等，並就近期備受關注的加密貨幣交易所FTX破產事件進行意見交流。

期交所代表團利用會議期間向其他國家交易所及結算機構與會人員進行經驗交流，以促進瞭解國際發展，並建立會後聯繫管道。協理陳錫琪更受邀擔任「創新何去何從？(Whither Innovation)」座談與談人，伺機介紹期交所期貨商品結算制度與發展，更和多位與談人就FTX破產事件對未來結算制度框架之影響，廣泛地交換意見及看法。

期交所於去年9月15日及12月16日分別獲得美國商品期貨交易委員會(CFTC)核發交換契約(SWAP)集中結算之監管豁免(No-Action Relief)，及歐洲證券及市場管理局( ESMA)認可為歐盟境外第三國集中結算機構(Third-Country Central Counterparty, TC-CCP)，與國際結算機構並駕齊驅，並持續向日本、英國、加拿大等國申請合格集中結算機構資格認可。藉由參加本次會議，期交所積極與各國交易所交流，拓展我國期貨市場國際化與知名度，並吸引更多國際金融機構參與我國期貨市場。

更新時間 : 2023-03-30 18:36 GMT+08:00

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