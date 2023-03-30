林口有機村青農推食農教育　種百株西瓜苗回饋社會

今(30)日林口有機村青農們與林口興福國小合作， 舉辦「種瓜得瓜」食農教育活動，帶領小朋友們從種植西瓜苗開始， 一條龍體驗生長過程中的除草，3個月後也將親自採收， 前往新北農業局「新北希望市集」銷售， 不僅僅讓小朋友認識西瓜的生長與銷售過程， 並透過食農教育體驗讓小朋友感受土地生命力。

這次「種瓜得瓜」食農教育活動係由林口有機村團隊發起，「 語林有機農場」邱語玲透過農業局協助， 串聯在地有機農戶組成團隊， 生產的有機蔬菜主要提供林口與鄰近地區國中小自立廚房營養午餐， 並與雙北地區全聯福利中心合作「農家直採」通路上架。 這次活動由團隊青農周業鑑擔任講師， 帶領興福國小的小朋友們至所經營的「周好小農場」， 由小朋友親自種植黑美人西瓜苗。在種植前， 周業鑑已事先完成整地、下基肥及開溝等前置作業， 使用蚯蚓糞有機肥料， 並跟小朋友講解蚯蚓糞是透過蚯蚓將豬糞分解代謝， 是種植西瓜重要的養分來源。這次食農教育活動共計12位學生參與 ，種植約100株西瓜苗，預計於6月29日讓親手種植的學生體驗 採收西瓜，並將自己種的西瓜帶至林口三井oulet「 新北希望市集」販售，西瓜販售所得將捐助給轄區內弱勢團體， 實踐社會服務。

林口有機村推動人邱語玲表示， 因為對土地的熱愛及永續經營的理念，堅持有機種植至今， 也希望能將有機概念推廣給更多人知道並向下扎根，這次規劃為期約 3個月的「種瓜得瓜」食農教育體驗，從種植、除草、施肥、 採收到銷售，讓學生可以完整體驗農夫的辛勞，培養學生對食物、 生產者和環境的尊重與感恩，並且將銷售西瓜所得捐助至弱勢團體， 也能讓學生親自體驗社會服務，不只是食農教育， 也希望可以帶給學生社會服務的愛心思維，發揮共好精神， 從環境友善到社會友善。新北青農周業鑑也表示， 希望藉由食農教育將農業發展概念深入青少年， 未來一同加入農業這個大家庭，為農業發展注入生力軍。

新北市農業局長李玟表示，新北青農不只專精農業與創新精神， 更有參與社會議題的愛心，這次食農教育活動除了帶領小朋友認識農作物生長的過程， 更教導小朋友回饋社會的共好理念。 農業局作為新北青農最強力的後盾，將秉持「新北市做大事 農業健康市/式」的理念，與新北青農共同來打拼， 為市民朋友提供最優質的農產，建構農業、 市民及生態共好的永續大健康環境。

照片來源：新北市政府農業局提供

照片來源：新北市政府農業局提供