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全盈+PAY首綁臺企帳戶　爽拿最高200%回饋

By 台灣英文新聞
2023/03/30 17:10
照片來源：臺灣企銀提供

照片來源：臺灣企銀提供

清明連假將至，臺灣企銀雙手奉上優惠，讓民眾就算沒出國玩，也能在國內消費時享受滿滿回饋。今年與全盈+PAY首度合作「盈在企跑點！全盈+PAY綁臺企帳戶消費最高贈全盈儲值金200元」活動，凡於活動期間透過全盈+PAY首綁臺灣企銀存款帳戶，消費單筆新臺幣100元(含)以上，最高可享200元全盈儲值金，200%猛爆式回饋不能錯過！

自今(2023)年4月1日起至5月31日止，全盈+PAY會員首次綁定臺灣企銀Hokii數位存款帳戶，單筆消費滿100元，即享100元全盈儲值金，若活動期間新開立Hokii數位存款帳戶，新戶再加碼50元全盈儲值金。好康不僅限數位帳戶，首次綁定該行一般存款帳戶，單筆消費滿100元，即享50元全盈儲值金！無論是數位或一般帳戶用戶，只要完成上述條件，且於活動期間成功註冊的全盈+PAY新會員，還能再加碼50元全盈儲值金，每人最高上限200元，數量有限送完為止。

臺灣企銀長期致力拓展支付夥伴，今年3月起與全盈+PAY合作啟動帳戶連結服務，全盈+PAY目前可在全家便利商店App及智生活App中使用，其中全家便利商店全台超過4,000家門市，連鎖藥妝品牌屈臣氏及電商PChome也是全盈+PAY主要使用通路，讓用戶消費時有更多省錢選項！臺灣企銀目前已與台灣Pay、一卡通Money、街口支付及icash Pay合作帳戶連結服務，未來將持續與更多電子支付合作，為客戶打造更聰明便利的數位金融生活圈，更多活動詳情請見臺灣企銀官網。

更新時間 : 2023-03-30 18:36 GMT+08:00

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