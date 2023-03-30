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用臺灣企銀台灣Pay繳稅　最高賺1,250元回饋

By 台灣英文新聞
2023/03/30 17:05
照片來源：臺灣企銀提供

照片來源：臺灣企銀提供

報稅季節到來，各銀行紛紛祭出好康優惠，臺灣企銀推出行動支付繳稅活動，民眾最高能拿到1萬2500點台灣Pay紅利點數(等值新臺幣1,250元)或新臺幣(以下同)700元刷卡金回饋，不只繳稅方便，更為用戶守護荷包。

今（2023）年4月1日起至5月31日止，透過「臺灣企銀行動銀行APP」或「台灣行動支付APP」，綁定臺灣企銀Hokii數位存款帳戶成功繳納牌照稅或房屋稅，每筆享台灣Pay紅利點數1,000點(每10點可折抵1元)，繳納所得稅單筆可享紅利點數2,500點。不只使用Hokii數位存款帳戶有回饋，若民眾綁定臺灣企銀一般帳戶/金融卡及信用卡繳納，各稅別也有不同好康優惠。

活動期間，首次申請臺灣企銀Hokii臺幣數位存款帳戶，並以Hokii數位存款帳戶綁定台灣Pay，繳納任一筆牌照稅、房屋稅或所得稅，還可加碼獲得1,000點紅利點數，4月及5月份各限量1,000名(每人限回饋1次)！同時，首次使用台灣Pay綁定本行信用卡，繳納任2筆稅款獨享100元刷卡金回饋(每人限回饋1次)，先搶先贏額滿為止。

為減輕客戶荷包壓力，使用臺灣企銀信用卡繳納牌照稅、房屋稅或所得稅單筆金額達3,000元(含)以上，可享有3期、6期或12期分期0利率；另4月20日至5月14日於新光三越百貨、遠東SOGO百貨、遠東百貨加碼推出母親節限定優惠活動，消費滿額享最高3,000元刷卡金回饋，提醒精打細算的納稅人把握時機賺回饋。

臺灣企銀致力推展數位創新，為客戶打造更優質的數位金融體驗，上月甫推出的智能語音小幫手「i-Money」語音生活繳費功能，讓民眾繳稅用「說」的馬ㄟ通，體驗不出門、不動手、只動口的貼心服務，歡迎客戶多加體驗利用，更多活動及優惠詳情請見臺灣企銀官網及粉絲團。

更新時間 : 2023-03-30 18:36 GMT+08:00

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