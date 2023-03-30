新北市勇奪112年度教育部閱讀績優13獎項　閱讀推手個人組全壘打

教育部公布2023年推動閱讀績優學校、 閱讀推手個人獎及團體獎獲獎名單，新北市計有4所學校、7位教師 及2個團隊獲獎，共計獲獎13件。其中閱讀推手個人組7位教師參 賽，全數獲獎，展現新北閱讀教育軟實力。

教育局長張明文表示，新北市積極推動閱讀教育， 很多學校都將閱讀作為十二年國教的校訂課程，今年度新北市共計1 3件學校、老師及團隊獲得教育部閱讀績優的獎項， 展現閱讀教育推動有成，新北市將持續推動閱讀教育， 讓學生從閱讀中培養自主學習的能力，成為終身學習者。

榮獲閱讀磐石獎的五峰國中，以「攀閱五峰 創議天下」為題，將閱讀作為全校學習的基石、 閱讀策略作為學生攀「閱」學習巔峰的登山杖、 國際議題作為核心的課程，利用數位閱讀、跨域閱讀，進行SDGs 議題探究。五峰學子從在地關懷開始，拓展國際視野， 養成樂在學習、品閱人生的素養。

另一所獲獎的鷺江國中推動閱讀的主軸是「i閱鷺洲 e展寰宇」，學校推動閱讀的起點由在地出發，最感人的精神是「 堅持」，不論是濕地走讀活動， 或是晨讀志工進班導讀都是從創校開始堅持20年的傳統； 七年級的鄭益侖同學說，濕地走讀很有趣，可以親近自然， 也讓自己更了解蘆洲。20年來的優質傳承， 加上校本課程的創新以及數位科技的導入，鷺江學子快樂閱讀、 盡情探索。

國小亦有2所學校獲得閱讀磐石學校的殊榮， 中園國小有臺灣第一間藍染專科教室、全臺唯一的能源隧道以及MI NI ZOO(迷你動物園)，學校利用這些場域，發展跨域閱讀課程， 以「中園舞藍弄綠 活化愛閱DNA」為主軸，帶孩子透過圖資利用教育、多元文本閱讀 等，讓孩子喜歡閱讀，活化孩子的閱讀DNA， 期盼孩子能擁有自主學習與終身學習的生命密碼。

同樣獲獎的板橋國小，所在地板橋，舊稱枋橋，學校位在火車站旁， 因此以『閱讀有「枋」書香「橋」．載閱古今向前行』 的理念規劃閱讀方案；課程以四枋（方法）為起點，展現閱讀四行（ 行動），設立枋橋閱讀驛站， 以系統性課程搭建跨古越今的閱讀軌道，透過課程發展與資源統整， 讓孩子從學校走入社區，一起坐上閱讀列車關懷世界， 為社會盡一份心力。

榮獲閱讀推手個人組的新埔國小黃姵穎老師，整合校內外資源， 結合數位學習工具配合適性閱讀系統幫助學生挑選適讀書籍， 並運用差異化方法與策略引導孩子閱讀， 透過閱讀讓不同家庭背景的孩子得到公平的資源， 成為自己生命故事的主角。新莊國小書香團隊，有50多位志工， 有編目組，更有教學組與閱推教師共備進行主題課程，如「 春日好時光粿真美味」帶學生從閱讀文本、走讀校園認識植物、 到動手做草仔粿，感受季節的美好，讓學生PLAY閱讀， 開拓新視野。

教育局表示，新北市將閱讀教育列為重要政策， 為提供友善的閱讀空間，2022年全市國中小圖書館全數完成改造， 並積極培養閱讀教師，全市有278位國中小閱讀教師， 更全國首創閱讀教師跨校社群，至今已運作7年， 不僅提供教師共備共學的平臺，也奠定推動閱讀的基礎， 未來將閱讀融入校訂課程、結合科技與雙語， 讓新北市學生具備閱讀興趣與能力，與世界接軌。

板橋國小藉『閱讀有「枋」書香「橋」．載閱古今向前行』的理念來規劃閱讀方案。(照片來源：新北市教育局提供)

鷺江國中20年來堅持閱讀的重要性，以推動閱讀的主軸是「i閱鷺洲 e展寰宇」讓學生探索世界。(照片來源：新北市教育局提供)

中園國小以「中園舞藍弄綠 活化愛閱DNA」為主軸，帶孩子深化閱讀。(照片來源：新北市教育局提供)