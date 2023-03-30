Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 工商訊息

新北市勇奪112年度教育部閱讀績優13獎項　閱讀推手個人組全壘打

By 台灣英文新聞
2023/03/30 17:02
五峰國中以「攀閱五峰 創議天下」為題，將閱讀作為全校學習的基石。(照片來源：新北市教育局提供)

五峰國中以「攀閱五峰 創議天下」為題，將閱讀作為全校學習的基石。(照片來源：新北市教育局提供)

教育部公布2023年推動閱讀績優學校、閱讀推手個人獎及團體獎獲獎名單，新北市計有4所學校、7位教師及2個團隊獲獎，共計獲獎13件。其中閱讀推手個人組7位教師參賽，全數獲獎，展現新北閱讀教育軟實力。

教育局長張明文表示，新北市積極推動閱讀教育，很多學校都將閱讀作為十二年國教的校訂課程，今年度新北市共計13件學校、老師及團隊獲得教育部閱讀績優的獎項，展現閱讀教育推動有成，新北市將持續推動閱讀教育，讓學生從閱讀中培養自主學習的能力，成為終身學習者。

榮獲閱讀磐石獎的五峰國中，以「攀閱五峰 創議天下」為題，將閱讀作為全校學習的基石、閱讀策略作為學生攀「閱」學習巔峰的登山杖、國際議題作為核心的課程，利用數位閱讀、跨域閱讀，進行SDGs議題探究。五峰學子從在地關懷開始，拓展國際視野，養成樂在學習、品閱人生的素養。

另一所獲獎的鷺江國中推動閱讀的主軸是「i閱鷺洲 e展寰宇」，學校推動閱讀的起點由在地出發，最感人的精神是「堅持」，不論是濕地走讀活動，或是晨讀志工進班導讀都是從創校開始堅持20年的傳統；七年級的鄭益侖同學說，濕地走讀很有趣，可以親近自然，也讓自己更了解蘆洲。20年來的優質傳承，加上校本課程的創新以及數位科技的導入，鷺江學子快樂閱讀、盡情探索。

國小亦有2所學校獲得閱讀磐石學校的殊榮，中園國小有臺灣第一間藍染專科教室、全臺唯一的能源隧道以及MINI ZOO(迷你動物園)，學校利用這些場域，發展跨域閱讀課程，以「中園舞藍弄綠 活化愛閱DNA」為主軸，帶孩子透過圖資利用教育、多元文本閱讀等，讓孩子喜歡閱讀，活化孩子的閱讀DNA，期盼孩子能擁有自主學習與終身學習的生命密碼。

同樣獲獎的板橋國小，所在地板橋，舊稱枋橋，學校位在火車站旁，因此以『閱讀有「枋」書香「橋」．載閱古今向前行』的理念規劃閱讀方案；課程以四枋（方法）為起點，展現閱讀四行（行動），設立枋橋閱讀驛站，以系統性課程搭建跨古越今的閱讀軌道，透過課程發展與資源統整，讓孩子從學校走入社區，一起坐上閱讀列車關懷世界，為社會盡一份心力。

榮獲閱讀推手個人組的新埔國小黃姵穎老師，整合校內外資源，結合數位學習工具配合適性閱讀系統幫助學生挑選適讀書籍，並運用差異化方法與策略引導孩子閱讀，透過閱讀讓不同家庭背景的孩子得到公平的資源，成為自己生命故事的主角。新莊國小書香團隊，有50多位志工，有編目組，更有教學組與閱推教師共備進行主題課程，如「春日好時光粿真美味」帶學生從閱讀文本、走讀校園認識植物、到動手做草仔粿，感受季節的美好，讓學生PLAY閱讀，開拓新視野。

教育局表示，新北市將閱讀教育列為重要政策，為提供友善的閱讀空間，2022年全市國中小圖書館全數完成改造，並積極培養閱讀教師，全市有278位國中小閱讀教師，更全國首創閱讀教師跨校社群，至今已運作7年，不僅提供教師共備共學的平臺，也奠定推動閱讀的基礎，未來將閱讀融入校訂課程、結合科技與雙語，讓新北市學生具備閱讀興趣與能力，與世界接軌。

新北市勇奪112年度教育部閱讀績優13獎項　閱讀推手個人組全壘打

板橋國小藉『閱讀有「枋」書香「橋」．載閱古今向前行』的理念來規劃閱讀方案。(照片來源：新北市教育局提供)

新北市勇奪112年度教育部閱讀績優13獎項　閱讀推手個人組全壘打

鷺江國中20年來堅持閱讀的重要性，以推動閱讀的主軸是「i閱鷺洲 e展寰宇」讓學生探索世界。(照片來源：新北市教育局提供)

新北市勇奪112年度教育部閱讀績優13獎項　閱讀推手個人組全壘打

中園國小以「中園舞藍弄綠 活化愛閱DNA」為主軸，帶孩子深化閱讀。(照片來源：新北市教育局提供)

更新時間 : 2023-03-30 18:36 GMT+08:00

最受歡迎

更新【流竄18天】台灣桃園市東非狒狒被捕傷重身亡!　獵人坦承開槍
更新【流竄18天】台灣桃園市東非狒狒被捕傷重身亡!　獵人坦承開槍
【突發新聞】台中市中區房屋倒塌•1人傷重不治2人待救援　勞動部開罰30萬勒令停工
【突發新聞】台中市中區房屋倒塌•1人傷重不治2人待救援　勞動部開罰30萬勒令停工
【超療癒】影后凱特布蘭琪合作巫師現身台灣　體驗神秘薩滿文化「亞馬遜叢林花浴」淨化心靈
【超療癒】影后凱特布蘭琪合作巫師現身台灣　體驗神秘薩滿文化「亞馬遜叢林花浴」淨化心靈
南韓邪教「嬰兒花園」聲請假處分禁播「以神之名」　若不從則賠償每日25萬台幣
南韓邪教「嬰兒花園」聲請假處分禁播「以神之名」　若不從則賠償每日25萬台幣
〈時評〉美國戰略清晰了！
〈時評〉美國戰略清晰了！
南韓D社10週年展覽D’FESTA 7月來台　集結TWICE、BTS、NU'EST等多個韓團未公開影像
南韓D社10週年展覽D’FESTA 7月來台　集結TWICE、BTS、NU'EST等多個韓團未公開影像
阿里巴巴創辦人回來了 馬雲遭整肅後首度現身 傳中國新總理李強授意
阿里巴巴創辦人回來了 馬雲遭整肅後首度現身 傳中國新總理李強授意
【編輯開箱影片】台灣雄獅集團新複合式空間進駐松菸　首波多元策展可食花草菜單搶先看！
【編輯開箱影片】台灣雄獅集團新複合式空間進駐松菸　首波多元策展可食花草菜單搶先看！
【更新】台灣六福村否認狒狒脫逃•竹縣動保所要求再盤點　桃園農業局: 私養可罰5萬元
【更新】台灣六福村否認狒狒脫逃•竹縣動保所要求再盤點　桃園農業局: 私養可罰5萬元
台灣前總統馬英九訪中 3/28赴中山陵、南京總統府 中國網友挖苦
台灣前總統馬英九訪中 3/28赴中山陵、南京總統府 中國網友挖苦