Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 工商訊息

新北社福運用大數據分析預警風險　 榮獲2023 GO SMART Award全球智慧城市優勝

By 台灣英文新聞
2023/03/30 16:55
照片由新北市政府社會局提供

照片由新北市政府社會局提供

新北市高風險家庭整合型安全網-危機預警管理系統獲得第五屆2023 GO SMART Award全球性智慧城市專案優勝獎。 GO SMART Award由全球智慧城市聯盟主辦，今年共有來自4大洲、11個國家、19個城市共43件優秀專案參賽，第一階段僅14項計畫入圍，其中新北市運用科技智能，開發風險計算機，做為高風險家庭危機預警，以提前保護、因應風險兒少，獲得最後決賽5項優勝專案之一，深受國際評審團肯定。

新北市於2011年實施高風險家庭整合型安全網，由當時副市長侯友宜親自督軍，召集社政、衛政、勞政、警政、教育、民政、原民等相關局處，定期召開會報，以公私協力方式協助弱勢及危機兒少家庭，實施以來已受理超過11萬通報案件，派案超過17萬案次，關懷服務逾20萬人次。

為精進及創新服務模式，2019年更開發出「新北市高風險家庭危機預警管理系統」，藉由148萬筆資料大數據分析，探究脆弱家庭因子及樣貌，盤點熱點區域，建立預警模型，開發風險計算機，讓一線社工服務更智慧到位。 　　

新北市社會局長張錦麗從代表全球智慧城市聯盟主席蔣萬安手中接過優勝獎牌，她表示，侯友宜市長秉持「以民為天」的精神，要求市府各局處和同仁，要以「簡政便民」、「行動治理」、「智能城市」做為施政方針，打造一個智慧服務、安居樂業的幸福城市，非常感謝評審及主辦單位看到新北市的努力。

張錦麗說，每一個高風險個案都是獨一無二的，透過資料的比對和分析，仍能從中梳理出相關脈絡，做為風險指標和預警，這也是大數據與社會福利跨域合作的可貴之處。新北市會持續努力，為市民提供更好的服務。

更新時間 : 2023-03-30 18:35 GMT+08:00

最受歡迎

更新【流竄18天】台灣桃園市東非狒狒被捕傷重身亡!　獵人坦承開槍
更新【流竄18天】台灣桃園市東非狒狒被捕傷重身亡!　獵人坦承開槍
【超療癒】影后凱特布蘭琪合作巫師現身台灣　體驗神秘薩滿文化「亞馬遜叢林花浴」淨化心靈
【超療癒】影后凱特布蘭琪合作巫師現身台灣　體驗神秘薩滿文化「亞馬遜叢林花浴」淨化心靈
【突發新聞】台中市中區房屋倒塌•1人傷重不治2人待救援　勞動部開罰30萬勒令停工
【突發新聞】台中市中區房屋倒塌•1人傷重不治2人待救援　勞動部開罰30萬勒令停工
南韓邪教「嬰兒花園」聲請假處分禁播「以神之名」　若不從則賠償每日25萬台幣
南韓邪教「嬰兒花園」聲請假處分禁播「以神之名」　若不從則賠償每日25萬台幣
〈時評〉美國戰略清晰了！
〈時評〉美國戰略清晰了！
南韓D社10週年展覽D’FESTA 7月來台　集結TWICE、BTS、NU'EST等多個韓團未公開影像
南韓D社10週年展覽D’FESTA 7月來台　集結TWICE、BTS、NU'EST等多個韓團未公開影像
阿里巴巴創辦人回來了 馬雲遭整肅後首度現身 傳中國新總理李強授意
阿里巴巴創辦人回來了 馬雲遭整肅後首度現身 傳中國新總理李強授意
【編輯開箱影片】台灣雄獅集團新複合式空間進駐松菸　首波多元策展可食花草菜單搶先看！
【編輯開箱影片】台灣雄獅集團新複合式空間進駐松菸　首波多元策展可食花草菜單搶先看！
台灣前總統馬英九訪中 3/28赴中山陵、南京總統府 中國網友挖苦
台灣前總統馬英九訪中 3/28赴中山陵、南京總統府 中國網友挖苦
【更新】台灣六福村否認狒狒脫逃•竹縣動保所要求再盤點　桃園農業局: 私養可罰5萬元
【更新】台灣六福村否認狒狒脫逃•竹縣動保所要求再盤點　桃園農業局: 私養可罰5萬元