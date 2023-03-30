（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）日本在學生穿著與髮型上的規定嚴格出了名，日前傳出一名高中混血兒男學生，因綁了「黑人髮辮」而在畢業典禮上被懲罰，無法與同學同歡，學生沮喪至極，事件也招致批評。

衛報引述每日新聞報導，日本近畿地方西部姬路市（Himeji）的一所高校舉行畢業典禮時，一名18歲混血兒男生因頭髮捆了辮子，而被硬生生與同學拆開，孤零零坐在禮堂最後排。校方不准他起立，被叫到名字時也不准回應。

該學生委屈表示，父親是非裔美國人，母親是日本人，他綁髮辮不過是為了讓自然捲的頭髮看起來更乾淨俐落，也是向血統的致敬。三年來與同學相處的快樂時光，卻在最後被剝奪了享有這特別日子的權利，心中的失落可想而知。

副校長稱，懲罰學生是因他不遵守髮型規定。男生在典禮中途離開，最後才回來領取畢業證書，校方還將他請出校園，不讓他在校園內等朋友。根據校規，不可染髮，髮型不可「太時髦」，必須「乾淨、符合高中生應有的樣子」。

該事件也掀起了對髮禁的討論。本週，大阪一所明星男校才遭到律師協會警告，有違反人權之虞。該校規定學生頭髮長度須落在耳朵與頸線之間，禁止瀏海蓋住眉毛。老師檢查時，一個不滿意就會動手剪髮。

自從2017年的一起訴訟案後，日本各校開始檢討髮禁政策。該年一名女學生控告校方要求她將頭髮染回黑色，否則就要將她開除。學生怒而將學校告上法院，因她「天生」棕髮。其他爭議事件還包括，要求女學生穿白內衣，老師甚至會在體育課前換裝時突襲檢查。

鑒於爭議頻仍，中央於2021年指示地方教育單位檢討措施，畢竟「時代在變」，各校也從善如流。2022年，東京200間公立學校表示會撤除5項禁令，包括要求黑髮之規定。今年，西部一所公立中學表示，4月起放寬男生綁馬尾。

學校帶頭霸凌？日本高校畢業典禮 學生綁「黑人髮辮」遭孤立