無須處方也可買 美國FDA批准Narcan鼻腔噴霧劑非處方販售 用藥過量的救命藥

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）為了抑制過量鴉片類藥物，美國食品藥物管理局（FDA）週三（29日）批准無需處方的情況下也可購得解毒鼻腔噴霧劑Narcan，也是美國首款獲准的非處方納洛酮藥品，此舉盼可讓用藥過量者獲得急救保命的機會。

藥物過量是美國嚴重的公共衛生問題，據統計，2021年10月至2022年10月間，有超過101,750例藥物過量案例，其中大多與非法藥物芬太尼等合成鴉片類藥物有關。

Narcan的主要成分為納洛酮（naloxone），生物製藥公司Emergent BioSolutions於2015年獲FDA批准為處方用藥，而納洛酮被稱為是解決鴉片類藥物過量的關鍵。

FDA在聲明稿中表示，納洛酮為一款是可以逆轉類鴉片藥物過量的安全藥物，一旦懷疑藥物過量，及時使用鼻腔噴霧劑，能提高用藥者的存活率。

而FDA此項批准意味著民眾日後可在超市、便利店、加油站、自動售貨機和網上等處購買到Narcan 4毫克鼻腔噴霧劑，不過由於製造商Emergent BioSolutions仍需進行相關調整作業，包含更改包裝和標籤等，新品預計今年夏末方可上市。

FDA藥物評估和研究中心主任、藥學博士Patrizia Cavazzoni說，希望這項批准可以減少因服用鴉片類藥物所造成的死亡案例，FDA正在與更多想把納洛酮以非處方方式販售的贊助商合作，也呼籲有意願的業者盡快與FDA聯繫以進行討論。

根據美國紐約市政府的衛教資訊，納洛酮是一種安全的藥物，可以逆轉鴉片類藥物使用過量帶來的影響。它只對鴉片類藥物（例如：海洛因、芬太尼和處方止痛藥）起作用，但即使沒有鴉片類藥物，也可以安全使用。

鴉片類藥物用藥過量的跡象包括：

沒有反應或失去知覺

呼吸緩慢或停止

嘴唇或指尖呈藍色、灰色或白色

發出鼾聲或咕嚕聲

給藥納洛酮之前，查看對方的反應：

•大聲呼喚，看對方是否有反應。

•如果沒有反應，用您的指關節按壓其胸骨（胸骨摩擦）。

如果該人員對胸骨摩擦沒有反應， 則情況緊急！

用藥過量的應對步驟：

撥打 911 尋求醫療援助。告知他們有人已經沒有呼吸了。 給藥納洛酮。請勿測試給藥裝置，因為該裝置只能使用一次。 如果給藥後兩分鐘內對方沒有反應，再次給藥。

無須處方也可買 美國FDA批准Narcan鼻腔噴霧劑非處方販售 用藥過量的救命之藥