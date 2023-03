蔡總統定下周在加州會晤麥卡錫•美國印太司令部提高警戒　台灣跨部會監控維安

更新時間:2023-03-30 17:25

(台灣英文新聞/國際組 綜合外電報導)總統蔡英文預定下週將在美國加州會晤眾議院議長麥卡錫,麥卡錫也將成為在美國領土上會晤台灣領袖的最高級別美國官員。拜登當局正準備因應中國猛烈抨擊,印太司令部提高戒備。

對於總統蔡英文出訪並過境美國的維安安排,台灣國安局長蔡明彥今天(30日) 表示,總統過境美國行之有年,中國無需過度反應,國安會內部已有跨部會監控情勢。

《華盛頓郵報》29日以McCarthy’s meeting with Taiwan’s president puts U.S. on alert為題的報導指出,中國的反應可能是嚴厲反對或制裁麥卡錫(Kevin McCarthy)等美國官員,甚至可能是展現軍事力量,比照或超越去年8月時任眾議院議長裴洛西(Nancy Pelosi)訪台後,以戲劇性方式試射飛彈的規模。

據一名高階政府官員表示,美國情報界評估,北京當局可能認為蔡英文會晤麥卡錫的挑釁程度,不如她在台北接見裴洛西,因此可能不會這麼具有侵略性。與華郵其他受訪者一樣,這名高階官員因事涉敏感,不願透露姓名。

不過,現實情況是,政府官員並不清楚北京當局將如何因應蔡英文過境美國。有專家表示,這種不確定性凸顯了局勢動盪不定。

美國白宮國家安全會議發言人柯比(John Kirby)29日表示:

柯比還說:

「(中國)沒有理由以任何方式做出嚴厲或過度的反應…這是司空見慣的事,蔡英文總統已6度過境美國,其他台灣總統也曾過境美國,這沒什麼特別的。」

“There is no reason for [China] to react harshly or overreact in any way,” Kirby added. “This is a common occurrence. President Tsai Ing-wen has done it six times before. Other presidents of Taiwan have transited the United States. Nothing unusual about this.”