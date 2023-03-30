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蔡總統定下周在加州會晤麥卡錫•美國印太司令部提高警戒　台灣跨部會監控維安

➤美軍印太司令部發言人芮恩茲表示，印太司令部聯合情報行動中心（JIOC）前一次處在高度戒備狀態，正是前任眾院議長裴洛西訪台時。➤總統蔡英文率團出訪中美洲，期間過境美國，白宮呼籲中國不要藉故增加對台灣的侵略性行動。➤台灣國安局長蔡明彥30日表示，總統過境美國行之有年，中國無需過度反應，國安會內部已有跨部會監控情勢。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2023/03/30 16:37
此為示意圖 (取自美軍印太司令部/U.S. Indo-Pacific Command)

此為示意圖 (取自美軍印太司令部/U.S. Indo-Pacific Command)

更新時間：2023-03-30 17:25

（台灣英文新聞/國際組 綜合外電報導）總統蔡英文預定下週將在美國加州會晤眾議院議長麥卡錫，麥卡錫也將成為在美國領土上會晤台灣領袖的最高級別美國官員。拜登當局正準備因應中國猛烈抨擊，印太司令部提高戒備。

對於總統蔡英文出訪並過境美國的維安安排，台灣國安局長蔡明彥今天(30日) 表示，總統過境美國行之有年，中國無需過度反應，國安會內部已有跨部會監控情勢。

《華盛頓郵報》29日以McCarthy’s meeting with Taiwan’s president puts U.S. on alert為題的報導指出，中國的反應可能是嚴厲反對或制裁麥卡錫（Kevin McCarthy）等美國官員，甚至可能是展現軍事力量，比照或超越去年8月時任眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後，以戲劇性方式試射飛彈的規模。

據一名高階政府官員表示，美國情報界評估，北京當局可能認為蔡英文會晤麥卡錫的挑釁程度，不如她在台北接見裴洛西，因此可能不會這麼具有侵略性。與華郵其他受訪者一樣，這名高階官員因事涉敏感，不願透露姓名。

不過，現實情況是，政府官員並不清楚北京當局將如何因應蔡英文過境美國。有專家表示，這種不確定性凸顯了局勢動盪不定。

美國白宮國家安全會議發言人柯比（John Kirby）29日表示：

「這次過境符合我們與台灣長期非官方的關係，也符合美國的一個中國政策。」

柯比還說：

「（中國）沒有理由以任何方式做出嚴厲或過度的反應…這是司空見慣的事，蔡英文總統已6度過境美國，其他台灣總統也曾過境美國，這沒什麼特別的。」

“There is no reason for [China] to react harshly or overreact in any way,” Kirby added. “This is a common occurrence. President Tsai Ing-wen has done it six times before. Other presidents of Taiwan have transited the United States. Nothing unusual about this.”

不過，位階僅次於總統與副總統的眾議院議長，過去從未在美國會晤台灣的總統，這件事激怒了中國官員。

中國國台辦發言人朱鳳蓮29日告訴記者：「我們對此堅決反對，必將採取措施堅決回擊。」

朱鳳蓮說，麥卡錫與蔡英文的會面「嚴重違反一個中國原則，損害中國主權和領土完整」。她要求美國官員不要與蔡英文會晤，美國「不要安排蔡英文過境訪問」。

美軍印太司令部（US Indo-Pacific Command）發言人芮恩茲（Kyle Raines）表示，印太司令部聯合情報行動中心（JIOC）前一次處在高度戒備狀態，正是裴洛西訪台時

印太司令部官員在得知蔡英文可能前往美國後，便訂定了類似的因應計畫。芮恩茲說：「我們隨時做好準備，根據需求進行調整。」

台灣立法院外交及國防委員會今天(30日) 邀請國安局長蔡明彥，率相關情報機關首長提出「國家情報工作暨國家安全局業務報告」，並備質詢。

總統蔡英文率團出訪中美洲，期間過境美國，白宮呼籲中國不要藉故增加對台灣的侵略性行動。

蔡明彥表示，總統出訪行之有年，台灣有權和世界交流，中國無需過度反應，對區域情勢和形象毫無幫助，「國安會內部已經有跨部會針對情勢進行監控」。

蔡明彥指出，以總統出訪來說，美中台共同利益為避免出現意外衝突，因此台美之間、美中之間皆有針對情勢進行控管，防止危機爆發。

民進黨立委羅致政質詢時表示，總統出訪期間和台灣有時差，國安局如何掌握元首維安及情勢。

中央社引述蔡明彥表示，按往例團隊配有相關設備以供不時之需，總統可以進行視訊通話掌握情勢。

國民黨立委陳以信詢問，國安會秘書長顧立雄是總統幕僚，未隨蔡總統出訪，若需召開緊急國安會議該如何安排。

蔡明彥回應，假設真有需要，總統在海外得以透過視訊和國內交流，秘書長則可扮演統合情訊的角色。

蔡明彥指出，蔡總統此次出訪，中國反應並未如去年(2022年) 8月時任美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台來得激烈，總統在美國與眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）會晤的複雜度較低，「但所有必要狀況都有準備，也有做相關的沙盤推演」。

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