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台灣金門縣議會：語言攸關族群情感認同　籲中央將「金門語」納入本土語言

金門縣議長洪允典表示，金門位於閩南沿海，幾千年來的語言體系都使用獨特的閩南語腔調，至今仍然維持這樣的母語。

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2023/03/30 16:11
照片由金門縣政府觀光處提供

照片由金門縣政府觀光處提供

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）台灣母語的保存近年受到重視，金門縣議會29日發佈新聞稿表示，行政院根據文化部「國家語言整體發展方案」，要求各機關書面用語優先使用「台灣原住民族語言、台灣客語、台灣台語、馬祖語、台灣手語」，卻未將「金門語」納入本土語言之列，引起金門民眾不滿。

金門縣議會表示，「金門語」是閩南方言的次方言，語源是偏泉州音的同安腔，與「台灣閩南語」、「漳州語」與「廈門語」等卻有著明顯若干差異，尤其具有金門特有的地方腔，自成一格。金門鄉親到台灣本島與人溝通時，只要開口，大家就會感覺到使用的是不同的腔調，而台灣所謂的台語或閩南語早已和閩中、閩南、原住民、日文等融為一體而自成一套系統。

金門縣議長洪允典表示，金門位於閩南沿海，幾千年來的語言體系都使用獨特的閩南語腔調，至今仍然維持這樣的母語。如今「金門語」因未被行政院納入各機關書面用語優先使用名稱，引起金門教育界有志之士和眾多鄉親不滿，認為中央漠視離島地方政府所反映「金門特殊語言文化」與「閩南語」、「台語」之間的差異而修法的建議。

洪允典接著說，「金門語」與「台語」及「閩南語」其間個別差異性，是縣議會第7屆歷次大會議員問政重點議題，力陳「金門語」的起源歷史有其不可偏廢的種種理由。當時他也要求金門縣政府，在中央漠視下，縣政府應重視「金門語」傳承教育，落實地區中小學教育扎根工作，才能解除「金門語」失傳危機。

洪允典指出，國家語言政策給了馬祖居民高達7種口語名稱，但金門人的金門話竟然完全沒有一席之地。

他認為，政府推動語言文化政策，目的是為了傳承及振興各族群的母語，未來金門人使用的金門話卻只能稱為「台語」，原本極具獨特性的「金門語」將消失不見，違反文化部高舉的「族群和諧」、「尊重各族群語言使用習慣」等基本精神。

洪允典強調，語言攸關族群情感認同，金門人講的話當然就是金門話。他並呼籲，教育部「課綱」本土語言名稱應有整體考量，若教育部同意以「台語」或 「台灣台語」取代原先的「閩南語」，就應比照馬祖的閩東語，保障金門語獨立的名稱與地位。
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