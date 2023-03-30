【蔡總統過境美國】蔡明彥：中國動員走路工抗爭「1天200美元」

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）總統蔡英文台灣時間29日啟程展開為期10天的「民主夥伴共榮之旅」訪問，並過境美國紐約、洛杉磯。國安局長蔡明彥今（30）日透露，中國以每人一天200美元動員相關團體抗爭，並回應中國國台辦發言人朱鳳蓮昨日嗆跟麥卡錫會面是嚴重違反「一中原則」的說法。

立法院外交及國防委員會今天邀請國安局長蔡明彥，率相關情報機關首長提出「國家情報工作暨國家安全局業務報告」，並備質詢。

民進黨立委王定宇質詢時表示，蔡總統出訪期間，傳出中國動員僑民、幫派份子或統戰團體在美國陳抗。對此，蔡明彥表示，國安局皆有所掌握。

綜合媒體報導，蔡明彥表示，中國駐紐約或洛杉磯總領事館，積極動員親中社團展開陳抗，國安局與美方保持密切聯繫。蔡還說，這就是他在蔡總統出訪前去踩線的原因，跟紐約、洛杉磯警局都有聯繫。

蔡明彥透露，中國動員相關團體、人士來抗爭是有給費用的，每人一天200美元，但不含食宿與交通，考量經費，陳抗重點放在美國時間29日，即蔡總統入住飯店與僑宴過程進行集結式的陳抗。

蔡明彥說，美方即時分享情資及通報，提醒我方在活動會有中國陳抗干擾，美方也會注意中國陳抗有無依法申報，以及擴音器的使用做依法管制等，國安局也會掌握一切動態。

針對中國國台辦發言人朱鳳蓮昨嗆蔡若跟麥卡錫（Kevin McCarthy）會面則是嚴重違反「一中原則」，破壞台海和平穩定，中方「必將採取措施堅決回擊」。鏡週刊引述蔡明彥回應，蔡英文出訪過境美國是行之有年的安排，台灣有權與國際社會做必要的交流與互訪，希望中共能夠不要有過多反應，這樣對於區域整體情勢及國際形象毫無幫助。

報導中提到，美國防部長奧斯汀指出，中共短時間內不會攻打台灣，《華爾街日報》也稱蔡總統訪美將牽動美中關係。蔡明彥說，美中台的共同利益是避免出現意外衝突，三方皆有做緊密交流，控管不必要的危機爆發，包含台美、美中之間。