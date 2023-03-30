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利用身心障礙者做活體實驗、各種名義公開處決　南韓首度公開「北韓人權報告書」

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2023/03/30 14:21
南韓統一部30日首度公開「北韓人權報告書」。圖為2022年北韓人民跳舞慶祝人民軍創立第74週年（圖／美聯社）

南韓統一部30日首度公開「北韓人權報告書」。圖為2022年北韓人民跳舞慶祝人民軍創立第74週年（圖／美聯社）

（台灣英文新聞／葉湘宜 綜合報導）南韓統一部透過深度面談2017年至2022年508名脫北者所獲得的資訊，編製了「2023北韓人權報告書」，並於30日首次公開，裡面如實記錄著北韓人民的人權狀況，根據面談，北韓頻繁發生利用公權力殺人，或公開處決等的情形，人民的生命權正受到嚴重侵害。

根據韓聯社報導，報告書顯示，北韓邊境地區經常出現未經司法程序即處決人民的情形。

2019年，一名被動員至中國邊境的搬運工因竊盜被發現，而遭扣留在警備哨所，該名搬運工趁著監視漏洞欲逃跑至中國，但卻遭警衛發現後當場擊斃。

2020年後，北韓以新冠肺炎防疫為由，制定了「若被發現出入國境封鎖地區，將在沒有事前警告下立即開槍」的方針，實際上也確實不時有人因此遭擊斃。

也有不少人表示，曾目睹逃離教化所被抓回的受刑者遭處死。

報告書寫道，咸興教化所曾對於連續兩年逃跑被捕的受刑者進行處決，處決是在教化所所長的主導下以槍決方式進行，還曾發生過以繩子綁住逃跑囚犯的脖子並掛在正門，開三槍後將屍體放至地上，讓其他囚犯向屍體扔石頭。

被處以死刑者除了殺人等暴力犯罪，還有因毒品交易、觀看及傳播南韓影像、宗教迷信等原因遭執行死刑的情況也很多。

2014年，一名以同性戀為由被拘留的男性遭處決，2019年，5名在平壤秘密經營地下教會的營運者遭公開處決，其餘教會相關人士則被送往管理所或教化所。

也有證言稱，2017年曾親眼目睹7名女子因性交易而被槍決，2020年從中國走私南韓製影像且向他人傳播的一名男子，以及2018年因偷偷販售南韓製高跟鞋、化妝品而遭逮捕的居民也遭公開槍決。

脫北者們指出，北韓青少年及懷孕女性也無法倖免。

2015年，元山市有6名16、17歲的青少年，因觀看南韓影像及吸食鴉片而遭槍決，2017年，一名女性在家跳舞的影片遭散播，該名女子在影片中做出了用手指指向金日成肖像畫的動作，當時身孕6個月的她也因此遭公開處決。

另外，女性及身心障礙人士的弱勢者的人權也遭嚴重侵害，甚至對身心障礙者進行活體實驗。

報告書指出，在父權制的北韓社會，女性無論是在家庭、學校、軍隊、拘留設施中，揭示暴露在各種暴力之中，特別是在拘留設施中檢查女性隨身物品時，不僅會要求女性裸體進行檢查，還會以檢查陰道、子宮為由進行侵犯。

北韓人民也受到了廣泛的監視及控制，當局每週都會進行一次住宅搜索、手機檢查等，北韓每年也會舉辦好幾次的集會活動，並強迫人民參加。另外，出身不好的人在升學、就業及居住地區等都會受到歧視。而南韓戰俘、遭北韓綁架者、離散家庭等則更加受到當局監控和歧視。

北韓居民不僅面臨嚴重的糧食困難，就醫的部分也沒有任何補助，醫療費用大多由個人承擔。

也有脫北者稱，被派遣往海外的勞動者，每天都被過度操勞17個小時，但實際獲得的報酬卻非常少。

還有人說，北韓當局常常在未經當事人的同意下進行活體實驗。活體實驗主要是在被稱為83號醫院或83號管理所的地方進行，主要以患有精神分裂症等精神疾病的患者，或智力不足的身心障礙人士為對象。

延伸閱讀：觀看及散播南韓影音　北韓兩名青少年遭公開槍決

利用身心障礙者做活體實驗、各種名義公開處決　南韓首度公開「北韓人權報告書」
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