脫逃狒狒不幸喪命！林務局與專家學者會同新竹縣府　明日現勘六福村圈養設施

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）桃園狒狒經六福村野生動物園今(30)日承認為該園逸出個體，農委會林務局表示，明日將會同新竹縣政府前往六福村進行圈養場的圍阻設施進行勘查，了解可能的漏洞與缺失，並提出改善要求，隨行的將有具野生靈長類以及動物圈養專業的三位學者，以及具有靈長類飼養管理現場經驗的三位臺北市立動物園動物照養人員。

林務局表示，明日現勘除了狒狒之外，也將針對其他以大面積、多數量群體圈養的保育類野生動物飼養場域一併通盤了解。將詳細檢視其戶外放養場域之管理模式、圍阻設施周延性及遊客參觀與人員作業動線，並提出改善要求。另外，該局將依現場狀況初步評估狒狒或其他多數量群養的動物清點方式，除人工目測計算外，也評估科技影像AI辨識的可能性，以及個體晶片植入管理的可行作法。

依野生動物保育法規定，動物飼養種類與數量，應定期向飼養所在地之地方主管機關登記備查。新竹縣政府今早已針對動物逸失依法開罰六福村，最高可裁處新臺幣5萬元罰鍰。林務局今也會函請桃園市政府，提醒針對這次六福村狒狒脫逃衍生之龐大圍捕成本，可研議對該園求償。

林務局再次強調，自3月23日接獲桃園市農業局通報發現遊蕩狒狒後，即提供桃園農業局追蹤與圍捕狒狒的建議，並預先協助協調含北市動物園與屏科大在內的兩處收容場域。

林務局指出，桃園市政府之圍捕作業過程確實有改進空間，該局也將邀集地方政府含畜政單位之動保人員，共同精進野生動物逃脫的緊急處置作業方法。

六福村資深總監葉忠岳今日接受媒體聯訪時，除鞠躬道歉外，重申29日的聲明內容，他並表示，公司立即啟動稽核機制，即刻關閉動物園區，徹查所有動物數量及防護設施，並針對園區相關單位及主管進行徹查及懲處。