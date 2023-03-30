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台泥花蓮和平港珊瑚復育有成　EARTH HELPER世界地球日永續行動4月登場

台泥：4/23帶著全家大小到花蓮和平工業港，透過海底攝影機認識珊瑚礁等海底生態、還能近距離觀察海葵與寄居蟹。

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2023/03/30 13:47
台泥推出「蓋一個珊瑚的家─和平港珊瑚復育」永續紀錄影片，透過台泥旗下和平生態工業港正在進行的「生態方塊珊瑚移植培育計畫」，讓社會大眾更了解...

台泥推出「蓋一個珊瑚的家─和平港珊瑚復育」永續紀錄影片，透過台泥旗下和平生態工業港正在進行的「生態方塊珊瑚移植培育計畫」，讓社會大眾更了解...

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）台泥企業團今(30)日表示，花蓮和平生態工業港將港堤外因颱風或海浪被沖斷的珊瑚，重新移植到港內以水泥打造的生態方塊上，2年來天共復育成功288株珊瑚、佔海洋0.2面積，是珊瑚復育的起點、一個生態系的養成，在地球日前夕推出「蓋一個珊瑚的家─和平港珊瑚復育」永續紀錄影片。

台泥表示，位於花蓮最北邊的和平港，是台灣唯一獲得綠色港口及環境教育認證的國際港，也是歐盟海事組織認證的生態港。26年前建港時護坡的塊石堆置，讓珊瑚附著生長，和平港始終細心呵護。

台泥說明，自2021年起，在山海天使環境保育協會指導與協助下，旗下和平生態工業港展開「生態方塊珊瑚移植培育計畫」，將港堤外因颱風或海浪被沖斷的珊瑚，重新移植到港內以水泥打造的生態方塊上，成功生長率超過99%、共復育成功288株珊瑚，目前整個和平港共有160種珊瑚，在岸邊就可以看到許多熱帶魚悠游在美麗的珊瑚礁之間。珊瑚佔海洋0.2面積，卻有四分之一的魚類靠珊瑚生存，山海天使環境保育協會秘書長陳映伶形容：「水泥本來就是幫人類蓋一個家，現在再利用水泥來幫海洋生物蓋一個家」。

今年4月22日是世界地球日53週年，主題為「投資我們的星球」，呼籲各界採取氣候行動。台泥將於4月22-23日攜手各子公司及永續倡議夥伴，推出「2023 EARTH HELPER世界地球日」七項永續行動，號召民眾參與「和平生態工業港-寄居蟹生態導覽」、「漢本減廢淨灘」，「DAKA綠色市集」、「尋找綠腳ㄚ-了解日常生活中的碳標籤商品」、「水泥袋再利用手作托特包體驗」、「探索循環經濟導覽」、「電動車離峰充電愛地球」，希望運用台泥企業團的核心能力與資源，鼓勵大眾生活轉型、能源轉型，每一個人都可以成為EARTH HELPER。

四月起，和平港將開設「海底的房客」「港口保衛戰」「大船入港」主題課程，讓民眾可以進到工業港大口深呼吸，見證港區陸域水下的生物多樣性。為了讓社會大眾更了解保育海洋對於生物多樣性的重要性，台泥除了在地球日前夕推出「蓋一個珊瑚的家─和平港珊瑚復育」永續紀錄影片外，4月23日全家大小到花蓮和平工業港，透過海底攝影機認識珊瑚礁等海底生態、近距離觀察海葵與寄居蟹。台泥企盼，世界地球日周末假期，每個人都可以為地球永續貢獻己力。

台泥花蓮和平港珊瑚復育有成　EARTH HELPER世界地球日永續行動4月登場

台泥和平生態工業港2021年展開「生態方塊珊瑚移植培育計畫」，將港堤外因颱風或海浪被沖斷的珊瑚，重新移植到港內以水泥打造的生態方塊上，成功生長率超過99%、共復育成功288株珊瑚。（照片由台泥提供）

影片由台泥提供
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