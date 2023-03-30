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（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）台鐵局今天(3/30) 表示，慶祝捷運新北投車站生日，台鐵台北鐵路餐廳推出「酒家菜便當」，將古早的酒家菜化身為台鐵便當，僅4月1日到5日、4月8、9日等7天限量販售。

台鐵局今天發布新聞稿表示，捷運新北投車站原為台鐵淡水線新北投支線的終點站，台鐵淡水線於1988年停駛後，樸質典雅的木造結構車站，現今保存在捷運新北投站旁，目前由台北市文化基金會營運管理。

台鐵局說，為了慶祝新北投車站今年生日，台北鐵路餐廳特別設計「酒家菜便當」，雖酒家不復在，要透過古早味菜餚，酒家的美味永存在賓客的味蕾。

中央社引述台鐵局指出，酒家菜源自北投招待貴賓的精緻宴飲，為慶祝車站生日，便當主食「麻油雞飯」特別加入花蓮太巴塱部落種植的紅糯米，紅糯米為早期部落招待貴客、慶典時的珍貴食材，耀眼的紅寶石色澤增添喜氣。

台鐵說，主菜「油爆蝦」，蝦肉飽滿、外酥內嫩，副菜魷魚螺肉蒜、櫻花蝦豆乾丁炒韭菜花、金沙芋泥球和清爽鮮蔬等，其中「魷魚螺肉蒜」更是酒家菜不可缺少的經典菜餚，此次主廚特地將湯品巧手烹調為便當配菜，細細品嘗，依舊是記憶中那熟悉的古早味。

為新北投車站慶生 台鐵推古早精緻「酒家菜」便當、4月僅7天限量販售

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