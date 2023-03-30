（台灣英文新聞 / 國際組 綜合報導）美國眾議院27日以壓倒性票數通過了《2023停止強摘器官法》（Stop Forced Organ Harvesting Act of 2023），對中國疑長期冷血摘除囚犯器官的產業祭出制裁與懲罰，違者最高面臨20年刑期及100萬美元（新台幣3,047萬元）罰金。

這項法案是由長期關注中國人權議題的紐澤西州眾議員史密斯（Chris Smith）所提出。他迄今已主持了逾85場關於中國侵犯人權的國會聽證會，其中一場就在去年，揭露了中共「活生生」從囚犯身上摘除器官的行徑。

根據史密斯，一名醫生曾作證指出，他在一次手術中發現，一名遭處決的囚犯其實並未死亡，手術刀切下的那一刻，才發現他其實處在休克狀態，儼然成了一場活體解剖。

史密斯引述一篇在美國醫學雜誌公開發表的論文，稱研究人員發現，至少有71篇中國醫學雜誌的文章，講述了外科醫師不當從囚犯身上摘取心臟的過程。簡而言之，器官捐獻者（犯人）在手術中都是活著的，是遭醫生摘去心臟而導致其死亡。

史密斯說明，根據中文媒體，中共高官在北京解放軍301醫院接受了不少器官移植，器官來源就是那些他們鄙視、迫害的人。這項做法行之有年，他25年前主持聽證會時，一名中國安全官員就曾作證稱，他們會處決囚犯、進行器官移植。

史密斯指控習近平對維吾爾族等少數族裔進行種族滅絕，使之成了活摘器官的主要受害者。另一群受害者是法輪功學員，由於其透過冥想等鍛鍊方式維持健康，因此「器官非常受歡迎」。

《2023停止強摘器官法》的主要內容包括：

修訂1961年《對外援助法》（Foreign Assistance Act of 1961），加強揭露中國在海外進行強摘器官、旨在強摘器官的人口販運等情事。

對資助、贊助、協助這類活動的人士實施嚴厲制裁。

民事處罰最高25萬美元。

刑事處罰最高20年監禁或100萬美元，可刑期併科罰金。

制裁相關人士，包括禁止其入境美國，阻其進行資產交易。

「切下去才知人還活著」美國眾議院通過法律制裁中共活摘器官