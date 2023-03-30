Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 國際

「切下去才知人還活著」美國眾議院通過法律制裁中共活摘器官

By 國際組, 台灣英文新聞－編輯
2023/03/30 12:09
（圖／Pixabay_David Mark）

（圖／Pixabay_David Mark）

（台灣英文新聞 / 國際組 綜合報導）美國眾議院27日以壓倒性票數通過了《2023停止強摘器官法》（Stop Forced Organ Harvesting Act of 2023），對中國疑長期冷血摘除囚犯器官的產業祭出制裁與懲罰，違者最高面臨20年刑期及100萬美元（新台幣3,047萬元）罰金。

這項法案是由長期關注中國人權議題的紐澤西州眾議員史密斯（Chris Smith）所提出。他迄今已主持了逾85場關於中國侵犯人權的國會聽證會，其中一場就在去年，揭露了中共「活生生」從囚犯身上摘除器官的行徑。

根據史密斯，一名醫生曾作證指出，他在一次手術中發現，一名遭處決的囚犯其實並未死亡，手術刀切下的那一刻，才發現他其實處在休克狀態，儼然成了一場活體解剖。

史密斯引述一篇在美國醫學雜誌公開發表的論文，稱研究人員發現，至少有71篇中國醫學雜誌的文章，講述了外科醫師不當從囚犯身上摘取心臟的過程。簡而言之，器官捐獻者（犯人）在手術中都是活著的，是遭醫生摘去心臟而導致其死亡。

史密斯說明，根據中文媒體，中共高官在北京解放軍301醫院接受了不少器官移植，器官來源就是那些他們鄙視、迫害的人。這項做法行之有年，他25年前主持聽證會時，一名中國安全官員就曾作證稱，他們會處決囚犯、進行器官移植。

史密斯指控習近平對維吾爾族等少數族裔進行種族滅絕，使之成了活摘器官的主要受害者。另一群受害者是法輪功學員，由於其透過冥想等鍛鍊方式維持健康，因此「器官非常受歡迎」。

《2023停止強摘器官法》的主要內容包括：

  • 修訂1961年《對外援助法》（Foreign Assistance Act of 1961），加強揭露中國在海外進行強摘器官、旨在強摘器官的人口販運等情事。
  • 對資助、贊助、協助這類活動的人士實施嚴厲制裁。
  • 民事處罰最高25萬美元。
  • 刑事處罰最高20年監禁或100萬美元，可刑期併科罰金。
  • 制裁相關人士，包括禁止其入境美國，阻其進行資產交易。

「切下去才知人還活著」美國眾議院通過法律制裁中共活摘器官
美國
眾議院
眾議員
強摘器官
中共
器官
移植
囚犯
人權
維吾爾
迫害
法輪功

相關新聞

【台灣蔡總統過境美國】白宮：未安排美官員會晤　 中國國台辦：若晤麥卡錫將堅決回擊
【台灣蔡總統過境美國】白宮：未安排美官員會晤　 中國國台辦：若晤麥卡錫將堅決回擊
2023/03/29 16:38
〈時評〉美國戰略清晰了！
〈時評〉美國戰略清晰了！
2023/03/29 11:20
美股28日收低　法人：台灣股市應留意清明長假效應、是否影響資金動能
美股28日收低　法人：台灣股市應留意清明長假效應、是否影響資金動能
2023/03/29 09:50
加密貨幣交易所FTX前執行長再添罪名 4千萬美元賄賂中國官員
加密貨幣交易所FTX前執行長再添罪名 4千萬美元賄賂中國官員
2023/03/29 09:42
南韓總統尹錫悅4月訪美　傳國宴將邀請BLACKPINK及Lady Gaga合作演出
南韓總統尹錫悅4月訪美　傳國宴將邀請BLACKPINK及Lady Gaga合作演出
2023/03/28 12:30

更新時間 : 2023-03-30 18:34 GMT+08:00

最受歡迎

更新【流竄18天】台灣桃園市東非狒狒被捕傷重身亡!　獵人坦承開槍
更新【流竄18天】台灣桃園市東非狒狒被捕傷重身亡!　獵人坦承開槍
【超療癒】影后凱特布蘭琪合作巫師現身台灣　體驗神秘薩滿文化「亞馬遜叢林花浴」淨化心靈
【超療癒】影后凱特布蘭琪合作巫師現身台灣　體驗神秘薩滿文化「亞馬遜叢林花浴」淨化心靈
【突發新聞】台中市中區房屋倒塌•1人傷重不治2人待救援　勞動部開罰30萬勒令停工
【突發新聞】台中市中區房屋倒塌•1人傷重不治2人待救援　勞動部開罰30萬勒令停工
南韓邪教「嬰兒花園」聲請假處分禁播「以神之名」　若不從則賠償每日25萬台幣
南韓邪教「嬰兒花園」聲請假處分禁播「以神之名」　若不從則賠償每日25萬台幣
〈時評〉美國戰略清晰了！
〈時評〉美國戰略清晰了！
南韓D社10週年展覽D’FESTA 7月來台　集結TWICE、BTS、NU'EST等多個韓團未公開影像
南韓D社10週年展覽D’FESTA 7月來台　集結TWICE、BTS、NU'EST等多個韓團未公開影像
阿里巴巴創辦人回來了 馬雲遭整肅後首度現身 傳中國新總理李強授意
阿里巴巴創辦人回來了 馬雲遭整肅後首度現身 傳中國新總理李強授意
【編輯開箱影片】台灣雄獅集團新複合式空間進駐松菸　首波多元策展可食花草菜單搶先看！
【編輯開箱影片】台灣雄獅集團新複合式空間進駐松菸　首波多元策展可食花草菜單搶先看！
台灣前總統馬英九訪中 3/28赴中山陵、南京總統府 中國網友挖苦
台灣前總統馬英九訪中 3/28赴中山陵、南京總統府 中國網友挖苦
【更新】台灣六福村否認狒狒脫逃•竹縣動保所要求再盤點　桃園農業局: 私養可罰5萬元
【更新】台灣六福村否認狒狒脫逃•竹縣動保所要求再盤點　桃園農業局: 私養可罰5萬元