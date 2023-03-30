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【突發新聞】台中市中區房屋倒塌•1人傷重不治2人待救援　勞動部開罰30萬勒令停工

➤上午11時15分從現場救出1名年約60歲的男子，被救出時已無生命跡象，緊急送往台中醫院搶救，仍宣告不治。➤勞動部中區職安中心發現工地未做支撐防護設施，開罰30萬並勒令停工。

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By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2023/03/30 18:00
圖/中央社

圖/中央社

更新時間: 2023-03-30 17:58

首次發稿: 2023-03-30 12:01

【突發新聞】台中市中區房屋倒塌•1人傷重不治2人待救援　勞動部開罰30萬勒令停工

台中市中區台灣大道一段一棟2樓建築物30日發生倒塌意外，台中市消防局表示，初步了解有3人待救，上午11時15分在現場救出1名年約60歲的男子，被救出時已無生命跡象，送醫搶救仍然不治。（台中市消防局提供）中央社

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）台中市中區台灣大道一段1棟2層樓房屋倒塌，壓住鄰居施工的3人，蔡姓工人救出送醫不治，另2人待援。勞動部中區職安中心發現工地未做支撐防護設施，開罰30萬並勒令停工。

台中消防局上午10時44分獲報台中市中區台灣大道一段299巷有房子倒塌，5號的2層樓房屋上午因旁邊拆成空地的7號房屋施工挖地基影響而倒塌，直接壓住3名工人，立即派出消防人員前往搶救。

消防人員在上午11時15分左右先救出51歲蔡姓男子，已無生命跡象，緊急送往衛福部台中醫院搶救仍不治，至於仍受困2人，消防局也出動搜救犬到場協助搶救，搜救犬持續嗅聞，已初步探測2名工人位置，持續清空搶救中。

勞動部中區職安中心表示，依據營造安全衛生設施標準第67條，雇主於接近磚壁或水泥隔牆等構造物場所從事開挖作業前，為防止構造物損壞、變形或倒塌致危害勞工，應採取地盤改良及構造物保護等有效預防設施，不過，派員前往現場調查，並未發現有斜撐等防護措施，已勒令停工，並依違反職業安全衛生法對業者開罰新台幣30萬。

台中市勞工局表示，民間建物拆除由勞動部職業安全衛生署中區職安中心轄管，中區職安中心已派員檢查，如查有違反職業安全衛生法令，會依規定處3萬元至30萬元罰鍰，並移送司法機關偵辦。

勞工局同時啟動「職業災害勞工個案主動服務計畫」機制，協助妥善處理相關事宜。

台中市都發局指出，經勘查現場，施工單位因未設維護安全等設施，導致緊鄰房屋倒塌且造成勞工死亡，依違反建築法開罰1萬8000元，並發文即日起勒令停工，須等責任釐清並提施工改善計畫獲審通過才能復工。

【突發新聞】台中市中區房屋倒塌•1人傷重不治2人待救援　勞動部開罰30萬勒令停工

更新時間: 2023-03-30 15:01

首次發稿: 2023-03-30 12:01

【突發新聞】台中市中區房屋倒塌•1人傷重不治2人待救援　市府將勒令停工並究責

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）台中市台灣大道一棟2層樓房屋倒塌，3工人受困，其中1人被救出傷重不治；市府都發局表示，除現場搶救優先外，後續將依建築法規定勒令停工，另將配合勞檢單位釐清所涉勞安及公共安全等責任並究責。

台中消防局今天上午10時44分獲報指出，中區台灣大道一段299巷有房屋倒塌，消防局指出，台灣大道一段299巷7號的房屋施作工程時，旁邊5號的2層樓磚造木造鐵皮屋突倒塌，壓到工人，造成3人受困，消防局人員到場後，救出1名工人，送衛福部台中醫院急救，仍因傷重不治。

台中市副市長王育敏也來到現場關心搜救進度，王育敏接受媒體聯訪指出，現場有3名工人受困，目前已救出1人，搜救犬也確認另一名工人位置，搜救人員已全力進行搶救，希望把人救出來。

王育敏說，市府目前全力進行搶救工作，也會追究工程單位的疏失及責任歸屬。

台中市消防局特搜大隊長林黎銘指出，搜救犬在倒塌現場後方發現有人受困，搜救人員正全力將磚塊、鐵皮等移除，再利用生命探測儀器確認受困工人詳細位置，他們也不敢使用大型機具移除磚塊、水泥，以免傷害到受困工人。

台中市政府都市發展局也發布新聞稿指出，初步研判可能是台灣大道一段299巷7號的建築物施工不當，造成旁邊建築物倒塌，目前推斷可能是施工不當導致公安事件發生。

此次2層樓房屋倒塌事件，壓住旁邊施工的3人，除蔡姓男子救出送醫不治，另2人待援。其中，受困吳姓工人的阿嬤看到坍塌現場的景象相當驚嚇激動，吳男弟弟還打算衝入現場救人。

中央社報導，台中消防局上午10時44分獲報台中市中區台灣大道一段299巷有房子倒塌，5號的2層樓房屋上午因旁邊拆成空地的7號房屋施工挖地基影響而倒塌，直接壓住3名工人立即派出消防人員前往搶救。

工安意外現場，一名年邁老婦人全身癱軟被員警背上警車，這名老婦人為其中一名受困吳姓工人的祖母，上午由她的家人駕車載至工地附近，並在車上休息，老婦人因看見孫子還埋在瓦礫中，生死未卜，飽受驚嚇而雙腿發軟，由員警帶回派出所休息。

而吳姓工人的胞弟，在中午左右前來現場，上身打赤膊的他衝入現場，情緒激動喊「我要找阿嬤！」現場警消人員合力阻擋，工人弟弟哽咽表示，哥哥被壓在瓦礫堆下，阿嬤今天跟著哥哥出門，擔心阿嬤也受傷，才會衝入現場關心。

鄰居則表示，3名工人與1名怪手司機在現場進行作業時，房屋已完成拆除作業，準備重新打地基，不過工地隔壁緊鄰一間老房子，疑似是施工挖地基過程不慎，導致5號老房子瞬間倒塌，3名工人逃生不及，被壓在瓦礫堆下。

現場位於台中市老舊市區，巷弄狹窄，增加救援難度，消防隊員除派出大批人員徒手搬開瓦礫堆，進行搜救外，同時也出動搜救犬到場，希望盡速找到受困的工人。

【突發新聞】台中市中區房屋倒塌•1人傷重不治2人待救援　市府將勒令停工並究責

更新時間: 2023-03-30 13:54

首次發稿: 2023-03-30 12:01

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）台中市中區台灣大道一段一棟2樓建築物今天（30日) 倒塌，3人受困，消防人員上午11時15分救出1名受困男子，送醫搶救後仍宣告不治，目前仍有2人受困，消防局也出動搜救犬協助救援。

台中消防局在上午10時44分獲報指出中區台灣大道一段299巷10號房屋倒榻壓到人員，經了解現場為一處工地進行施工作業，隔壁2樓RC結構建築物倒塌，初步了解有3人受困。

消防局立即派員搶救，上午11時15分從現場救出1名年約60歲的男子，被救出時已無生命跡象，緊急送往衛福部台中醫院搶救；至於仍受困2人待援，消防局也出動搜救犬到場協助。

中央社引述衛生福利部台中醫院急診室主任陳大中表示，傷者上午11時多送到急診室，到院時已無生命跡象，傷勢嚴重，除腹腔大出血，也有骨盆骨折、上下肢開放性骨折等傷勢，經急救到中午12時7分宣告不治。

首次發稿: 2023-03-30 12:01

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）台中市中區台灣大道一段一棟2樓建築物，今天(30日) 上午發生倒塌意外，消防局表示，初步了解有3人受困待救援，已出動消防人員前往搶救。

台中消防局上午10時44分左右獲報指稱中區台灣大道一段299巷10號房屋倒榻壓到人，經了解現場為工地施工，隔壁2樓RC結構建築物倒塌，目前人員積極搶救中。

中央社引述消防局最新消息指出，上午11時15分從現場救出1名年約60歲的男子，被救出時已無生命跡象，緊急送往台中醫院搶救。
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