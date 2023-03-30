六福村承諾研擬強化動物園區安全措施！高嘉瑜籲設立動保警察與解決動檢員人力不足問題

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）東非狒狒27日在桃園遭圍捕過程中，不幸中彈身亡後，六福村今（30）日召開記者會坦承，這隻狒狒為園區所有，由於獸醫在協助救傷時，發現結紮傷口特徵與園區狒狒特徵吻合，對於這隻狒狒究境是從園區何處脫逃，尚在徹查所有動物數量及防護設施，未來將和相關主管單位密切研擬盤點方式，以科學辨識進行數量控管機制優化，以確實掌握動物數量。

媒體詢問是否會對參與圍捕的獵人撒告，六福村表示，獵人在其聲明中有說非六福村委託，對於獸醫是否有叫他開槍，全案已經進入司法程序，將不對外說明。

有媒體詢問關於3月10日，東非狒狒竄逃至平鎮區湧安里，當地里長曾在Line群組和FB臉書貼文，卻收到六福村來電，要求他撤下貼文，六福村回應，由於狒狒的來源尚未證實，認為貼文直指為該園區之野生動物，認為不洽當，因此要求撤文，故3/23媒體詢問的第一時間回應非本園區動物。

民進黨立委高嘉瑜今天透過臉書貼文指出，從3/18至今，時隔12天六福村才坦承東非狒狒來自六福村。事發過程，六福村刻意隱瞞、逃避責任甚至撇清關係，直到獵人的一句話才讓社會知道，六福村竟是要求射殺狒狒的兇手，也讓大家知道六福村跟著追捕狒狒的真相。長期以來，六福村把動物當成生財牟利的工具，已經不符合進步國家的價值。

對於維護動物權利，高嘉瑜提出修正民法 195 條，並呼籲設立動保警察與解決動檢員人力不足的問題。對於動物展示的環境和後台飼養區域，也呼籲農委會與相關主管機關實地走訪督導，「別讓有心人士以推廣動物教育的名義，實則壓榨動物尊嚴成為歛財的工具。」