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來一顆？DNA科技培植 澳洲人造肉公司端出「長毛象肉丸」

你敢吃嗎

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2023/03/30 10:07
長毛象肉丸（圖／美聯社）

長毛象肉丸（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）在愚人節前夕，荷蘭Nemo科學博物館28日展出了以DNA培植的人造猛獁象（mammoth，長毛象）肉丸，引來了不小驚呼。澳洲培植肉新創公司Vow強調，這不是愚人節的玩笑，而是貨真價實的毛象肉，味道如何不好說，據傳肉香十足。

美聯社報導，這驚奇肉丸的做法是，將公開的長毛象基因序列，插入綿羊細胞，缺損的DNA資料由牠的近親、非洲象補足。在實驗室調控下，細胞不斷增生，之後成長到足以捲成一顆肉丸。

不過，想一嘗滋味的人恐怕要失望了，這肉丸只是項噱頭，全球只此一顆，並無上市的計畫，目前全世界僅新加坡核准販售培養肉。Vow創辦人諾克史密斯（Tim Noakesmith）表示，創造這肉丸的目的是，激起人們對未來食物的想像，讓更多人開始討論細胞培養肉的無窮可能。之所以選擇長毛象，也有其環境意義。諾克史密斯提到，長毛象早於四千年前滅絕，是失落物種的象徵，氣候變遷是其原因。此創新象徵對人類、對地球更好的未來。

非營利機構好食物研究中心（Good Food Institute）的凱爾（Seren Kell）表示，若能大力推展培植肉，可望降低現行食物生產方式對環境的衝擊，釋出更多農地。藉由這種方式產製牛肉、豬肉、雞肉、海鮮，可滿足全球對肉類日益膨脹的需求，同時達成環境永續目標。

這顆大小介於壘球與排球之間的巨大長毛象肉丸，外層上了釉，確保從雪梨運至阿姆斯特丹的過程不會損壞。至於肉丸究竟嘗起來如何？諾克史密斯表示，無人嘗過，不過實驗室人員透露，在烘烤、炙燒過程中，肉丸香氣四溢，聞起來有點像之前生產的「鱷魚」肉。

來一顆？DNA科技培植 澳洲人造肉公司端出「長毛象肉丸」

來一顆？DNA科技培植 澳洲人造肉公司端出「長毛象肉丸」
長毛象肉丸（圖／美聯社）
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更新時間 : 2023-03-30 18:34 GMT+08:00

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