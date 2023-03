來一顆？DNA科技培植 澳洲人造肉公司端出「長毛象肉丸」

(台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導)在愚人節前夕,荷蘭Nemo科學博物館28日展出了以DNA培植的人造猛獁象(mammoth,長毛象)肉丸,引來了不小驚呼。澳洲培植肉新創公司Vow強調,這不是愚人節的玩笑,而是貨真價實的毛象肉,味道如何不好說,據傳肉香十足。

美聯社報導,這驚奇肉丸的做法是,將公開的長毛象基因序列,插入綿羊細胞,缺損的DNA資料由牠的近親、非洲象補足。在實驗室調控下,細胞不斷增生,之後成長到足以捲成一顆肉丸。

不過,想一嘗滋味的人恐怕要失望了,這肉丸只是項噱頭,全球只此一顆,並無上市的計畫,目前全世界僅新加坡核准販售培養肉。Vow創辦人諾克史密斯(Tim Noakesmith)表示,創造這肉丸的目的是,激起人們對未來食物的想像,讓更多人開始討論細胞培養肉的無窮可能。之所以選擇長毛象,也有其環境意義。諾克史密斯提到,長毛象早於四千年前滅絕,是失落物種的象徵,氣候變遷是其原因。此創新象徵對人類、對地球更好的未來。

非營利機構好食物研究中心(Good Food Institute)的凱爾(Seren Kell)表示,若能大力推展培植肉,可望降低現行食物生產方式對環境的衝擊,釋出更多農地。藉由這種方式產製牛肉、豬肉、雞肉、海鮮,可滿足全球對肉類日益膨脹的需求,同時達成環境永續目標。

這顆大小介於壘球與排球之間的巨大長毛象肉丸,外層上了釉,確保從雪梨運至阿姆斯特丹的過程不會損壞。至於肉丸究竟嘗起來如何?諾克史密斯表示,無人嘗過,不過實驗室人員透露,在烘烤、炙燒過程中,肉丸香氣四溢,聞起來有點像之前生產的「鱷魚」肉。

