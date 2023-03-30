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狒狒結紮傷口特徵吻合！新竹六福村道歉：自然放養盤點有難度　深自檢討

六福村：「對於狒狒生命的消逝，我們感到無限哀傷，本次事件造成社會大眾困擾及占用社會資源，深感抱歉，本園區已深自檢討，相關主管及同仁會進行懲處」

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2023/03/30 09:23
照片由林務局提供。

照片由林務局提供。

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）東非狒狒27日在桃園遭圍捕過程中，不幸中彈身亡後，六福村昨（29）日晚間透過聲明坦承，這隻狒狒為園區所有，事件造成社會大眾困擾，已深自檢討。全因「獸醫在協助救治過程，發現結紮傷口特徵與園區狒狒特徵吻合」，今(30)日上午將對外統一說明。

林務局昨(29)日表示，此次圍捕結果，雖然留下部分尚待釐清的爭議，但自發現狒狒以來即投入追蹤的桃園市農業局相關人員，多日來不眠不休，也盼外界予以鼓勵。另外這次事件，因涉及保育類野生動物圈養管理，依野生動物保育法規定，動物飼養種類與數量，應定期向飼養所在地之地方主管機關登記備查。因而在動物會生老病死的情況下，如何減少實際圈養動物數量與地方政府登記數量的落差，是未來精進的重點；此外，圈養個體是否應有更清楚的個體標示或註記例如植入晶片，以利管理，也將是需要討論的方向。

六福村29日聲明稿全文如下：

「感謝各界關切，本園區於3/18接獲協助捕捉狒狒的需求，立即加入協助捕捉行列，也同步確認園區內狒狒區防護措施並無異常，因此認知無動物逃脫疑慮，故於3/23媒體詢問的第一時間回應非本園區動物，當日經主管機關實地勘察，也再次確認防護設施完善，因此園區仍認知無動物脫逃。明日3/30早上10:30在新竹六福村園區統一說明。」

「唯主管機關實地勘查時，出現官方狒狒數量資料與本園區申報之數量不吻合，因此主管機關函文要求清查園區內狒狒數量，本園區立即啟動盤點機制，包含3/26上午關閉狒狒區，進行展場內容易躲藏遮蔽的前置作業，因之前收養「ㄅㄆㄇ猴園」靈長類動物數量龐大，且採自然放養方式，放養區面積達數公頃，統計上有一定難度，園方仍與相關主管單位密切研擬盤點方式，力求盤點出確實數量。」

「3/27狒狒不幸在追捕過程中，被獵槍擊中後，送往六福村野生動物救傷中心全力搶救，但仍不幸宣告不治，獸醫在協助救治過程，發現結紮傷口特徵與園區狒狒特徵吻合，故立即回報園區主管，啟動調查機制，期間因獸醫協助警方偵辦無法即時聯繫，晚釐清後，判斷脫逃狒狒應為本園所有，公司立即啟動稽核機制，即刻關閉動物園區，徹查所有動物數量及防護設施，並針對園區相關單位及主管進行徹查及懲處。」

「對於狒狒生命的消逝，我們感到無限哀傷，本次事件造成社會大眾困擾及占用社會資源，深感抱歉，本園區已深自檢討，相關主管及同仁會進行懲處，公司也會與員工共同承擔，未來將更強化動物園區安全措施，包含如何以科學辨識進行數量控管機制優化，以確實掌握動物數量，並與相關單位研擬更有效的方式，防止動物脫逃，也懇請社會大眾給同仁一點空間，保育類動物照護不易，人才培養困難，同仁都是真心喜愛動物，對於本結果也非常自責，難過不已。再次謝謝大家的指教，並再次致上我們最誠摯的歉意，我們會更加努力讓園區更趨完善。」
東非狒狒
野生動物
保育動物
六福村

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