（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）中國日前證實，廣東省一名56歲女性感染H3N8禽流感，國內專家認為只是零星案例，大規模傳播的風險很低。不過，據中國和澳洲兩國共同合作的研究卻示警，下一次席捲人類的流行性疾病可能是由一種在動物身上製造的新流感病毒株所引起，而人類對這種病毒幾乎沒有免疫力。

外媒引述廣東省疾控中心3月26日發布一份簡短聲明，中山市一名56歲女性感染H3N8禽流感，該名個案有多發性骨髓瘤和其他潛在健康問題，發病前曾接觸過活禽，住家周圍也有野鳥活動的蹤跡。

人類染上禽流感病毒株H3N8的首起案例發生在2022年，而且一年間發生兩起，皆是在中國，第一起為河南省一名4歲男童，這名男孩不僅病情嚴峻，當時其家中的一隻寵物貓和狗也雙雙被傳染；大約一個月後，5月份時，湖南省一名5歲男童也確診H3N8，所幸症狀輕微，很快便康復。

中國26日證實的這起案例為第三例人類確診H3N8，也是首例成人病例。H3N8常見於鳥類和馬身上，也是引起狗流感的兩種病毒中之一種。

雖然直到2022年才有人類確診H3N8禽流感，但科學家認為，1889年爆發的全球流感疫情，又稱俄國流感（Russian flu），就與這種病毒脫不了關係。

這兩年歐美、日本和韓國等地爆發禽流感疫情，H5N1禽流感病毒在家禽、野生動物間廣泛傳播已有25年，但最近還蔓延至許多哺乳類動物，例如水貂、水獺、浣熊、狐狸和海豹等。

中媒21財經報導，根據一份由中國復旦大學和澳洲雪梨大學共同合作的研究指出，禽流感可能是造成下一個人類的流行性疾病的病毒株，由於禽流感有著非常多種的亞型，而鳥類是它們的天然宿主，這增加了禽流感成為人畜共病（zoonotic）的可能性。

禽流感是由禽甲型流感病毒引起的家禽和野生禽類感染的高度接觸性傳染病。由於不同禽流感病毒的血凝素（HA）和神經氨酸酶（NA）有不同的抗原性，目前可分為15個H亞型（H1～H15）和9個N亞型（N1～N9）。

而人感染高致病性禽流感是由禽甲型流感病毒某些亞型中的一些毒株如H5N1、H7N7等引起的人類急性呼吸道傳染病。

對於禽流感傳染給人的機率這一問題，研究團隊成員之一、雪梨大學獸醫學院麥克·沃德教授表示，關鍵在於某個禽流感亞型是否會突變，使這種病毒產生人傳人的能力。當然，要成為大流行，病毒的第一個障礙是進入哺乳動物體內。病毒從鳥類進入哺乳動物是一個很大的跳躍，然後如果它傳播得相當好，它就有更大的機會感染給人類。

這只是一個概率問題。病毒跳躍物種並不罕見，所以病毒很可能最終會跳到人類身上。沃德教授接著說，當兩種不同的流感病毒亞型感染同一個宿主細胞時，它們的遺傳物質可以混合起來，創造出一種新的病毒，引發大流行。比如，一種在感染人類之前在豬身上發生變異的鳥類病毒可能會造成「病毒的大暴發和全球的健康危機」。

根據世界衛生組織的數據，自2003年以來，已經有近900人感染H5N1，死亡率略低於52.5%。自2022年1月，被稱為2.3.4.4b的H5N1分支的在美國爆發疫情以來，已經影響了5800多萬隻雞，導致大多數雞死亡或被撲殺。

沃德教授指出，有些國家和地區的檢測水平較為完善，報告也相對及時。而非洲大陸的許多國家沒有記錄，而現有的數據顯示亞型的多樣性較低。

一方面，實施對動物病毒的監測也有一定困難度，對野生種群，特別是鳥類進行採樣是非常困難。另一方面，非野生動物的檢測，特別是家禽也至關重要。如果有些家禽出現了病毒，有可能會對貿易產生影響，也有可能對人類健康產生潛在的影響，所以各國在分享這些信息時都有所顧慮。

沃德提到，在南美和非洲等地，動物流感監測方面存在很大的黑洞。我們沒有收到很多報告，所以很難知道發生了什麼事。

全球範圍內，不完善的動物流感監測和數據共享意味著衛生當局沒有準備好檢測新的流感菌株或因應下一次病毒大流行的能力。所以加強個人對於禽流感的預防具有較大的意義。

中國廣東56歲女性染H3N8 中、澳專家：禽流感病毒可能催生下一次人類大流行病