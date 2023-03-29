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聯合國安理會未通過俄羅斯「北溪」獨立調查提案

By 台灣英文新聞－編輯
2023/03/29 17:41
聯合國安理會未通過俄羅斯「北溪」獨立調查提案

（台灣英文新聞／國際組 綜合外電報導）聯合國安理會27日未通過俄方提案的「北溪（Nord Stream）」爆炸案獨立調查，雖然俄羅斯、中國和巴西不意外地投下「贊成」，但其餘12個安理會成員國投下「棄權」，因此聯合國調查不成立；目前該案已有三國調查進行中，美國指俄的提案多餘且有政治考量。

位於波羅的海底下、輸出俄羅斯天然氣至歐洲的北溪天然氣管道，2022年9月26日遭炸藥破壞。美國資深調查記者上月發布一份調查報告，指美國以北約軍演為掩護，祕密派海軍蛙人在北溪天然氣管道下放置炸彈，釀成爆炸事件。白宮對此否認，德國等歐洲國家則保持沉默。美國紐時、華郵等媒體也引用美官員說法，指烏克蘭可能涉入其，但烏克蘭政府否認。

據悉，俄羅斯沒有修復破裂管道的計畫，但會先將管道保存，以備將來重新啟用。

聯合國安理會27日就該案進行投票，俄羅斯、中國和巴西不意外地投下「贊成」，其餘12個安理會成員國投下「棄權」，零票反對。根據安理會運作規則，一項提案需要至少獲得九票贊成，且俄羅斯、中國、法國、美國及英國五個常任理事國都不得否決才能通過，因此確定提案的聯合國獨立調查不成立。

美國駐聯合國副大使伍德 ( Robert Wood ) 指該調查實屬多餘，因為瑞典、丹麥和德國已聯合就該事件進行全面性、透明且公正的調查。俄羅斯此舉分明就是玩烏賊戰，透過質疑現有調查來擺脫自己在當中的責任，成就自己在國內的政治宣傳，根本就不是真的要「找真相」。

更新時間 : 2023-03-29 18:25 GMT+08:00

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