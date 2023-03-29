為達千萬旅客入境目標　台灣等22國將可免申請K-ETA入境南韓

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）南韓政府今日宣布，台灣、日本、香港等22個國家入境南韓免申請電子旅遊許可（K-ETA），希望入境旅客可達千萬人次。

為提升南韓國內經濟，南韓總統尹錫悅於今日主持的緊急經濟民生會議中，宣布了數項簽證制度改善方案。

未來台灣、澳門、新加坡、美國等，共22個較少遭拒絕入境之國家，至明年年底前可免申請K-ETA，詳細上路日期尚待公佈。另外自5月1日起，將免除填寫攜帶行李物品申報表的規定，往來中國、日本、東南亞等國家的國際航班，也會積極恢復至疫情前8到9成的水準。

至於因COVID-19疫情關係中斷的轉機免簽入境，持有入境歐洲、美國等34國簽證者，最多可於南韓停留30天；中國團客若從仁川機場等7個國內機場入境轉機至濟州機場，最多可於機場區域及首都圈停留5天；其他國家之旅客至仁川機場轉機，最多可於首都圈免簽停留3天。

南韓政府為保留人才與商機也新設了幾項簽證，包含針對高收入、高資產外籍人士所設的數位遊牧（digital nomad）簽證，以及針對外籍青少年的K文化研修簽證，若取得以上簽證，即使無南韓國內收入，也可居留1至2年。

另外，南韓政府也預計投入600億韓元，舉辦50多個大型活動、優惠活動、逾130個地方慶典活動等，振興國內觀光。