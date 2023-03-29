全國唯一技職課程學習成果市賽　新北助學子100%完備學習歷程

新北市今(29)舉辦「技職學習歷程—課程學習成果 競賽」，此為全國唯一、專為技職生辦理的市級競賽。 各校經校內甄選後，推薦145件優秀作品參賽，經初選擇優45件 入決賽。今決選產出特優2件、優等3件、甲等5件與入選等獎項， 作品發想於日常課堂所學，展現新北市優質的技職教育。

教育局長張明文出席頒獎，與學生一起裁切水管與接管、體驗人物雕 塑。他表示，甄選入學是技高生升學的大宗管道之一， 學生須完備學習歷程檔案，其中的「課程學習成果」 則是紀錄課堂學習的點滴。這次競賽的目的， 便是讓學生從日常課堂學習，就能找到自己的優勢，厚實個人檔案。 同時也鼓勵技高重視課程教學， 積極協助學生打造厚實的學習歷程檔案。

此外，為了讓技高生百分百(100%)完備學習歷程， 躍進理想科大，新北市多管齊下，包括推動與各科大的合作計畫， 如學習歷程檔案健檢、模擬面試、預修大學課程、合辦專業營隊。 更透過各項市級競賽，如課程學習成果、 自主學習成果及專題實作等，鼓勵學子多元展能。

復興商工美工科學生張宇彤說，學校開設立體造形實作實習課程， 重視形體技巧、運用多媒材雕塑、 尋找解決問題方法與做好時間管理等，師長不斷鼓勵我們，扎穩基本 功，才能循序漸進完成電影角色作品雕塑。

瑞芳高工空間測繪科學生胡展英說， 營建技術實習課程是重要的基礎學科，結合了基礎機電、 水電配管設計、泥工和木工等跨域技能。而且營建技術與日常生活、 未來職場皆息息相關，自己的學習成果，便是此課程的學習成果。

臺北科技大學資訊與財金管理系主任陳育威受邀說明學習歷程審查方 向。他根據以往審查的經驗， 提醒學生應重視各課程中系統性的知識或技藝， 而非僅限於完成作品，後設認知的省思是非常重要的。

臺灣科技大學資訊工程系學生陳哲軒也受邀分享撰寫重點。 鼓勵學弟妹以夢想熱情，記錄各階段學習成果， 踴躍參加各種檢定與競賽，以多元豐富的內容，展現出自我優勢。 臺灣藝術大學美術系學生張芷瑄提醒學弟妹， 平時按部就班做好準備，可用相機記錄學習和創作的過程， 再運用軟體編排版面，便可產出美觀的學習歷程檔案資料。

教育局表示，新北市以4年8億翻倍經費推動「新北NO.1技職6 .0 NewTopWorld世界頂尖人才」技職教育政策白皮書， 培育學生具備「影響力、永續力、全球力、競爭力、 未來力及實踐力」新6大核心能力。更期盼所有技高結合各項資源， 規劃完善的部定課程、校訂課程，全方位引導技職學生邁向未來， 成為頂尖人才。

「技職學習歷程—課程學習成果競賽」會場陳列學生學習歷程，與會師生在展板前討論。（照片來源：新北市教育局提供）

瑞芳高工空間測繪科學生胡展英，帶領局長裁切水管及接管。他表示，自己的學習成果，便是「營建技術實習課程」的學習成果。（照片來源：新北市教育局提供）

教育局長張明文與特優2名學生合影。瑞芳高工胡展英(中)、智光商工邱善威(右)（照片來源：新北市教育局提供）

教育局長張明文與優選3名學生合影。復興商工張宇彤(右1)、鶯歌工商陳思涵(右2) 、樹人家商羅庭函(右3)。（照片來源：新北市教育局提供）