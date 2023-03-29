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人工智慧大浪來襲？千人連署籲AI訓練踩煞車 馬斯克在列

人類對AI是既期待又怕受傷害。傷害可能更多些

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2023/03/29 17:27
OpenAI標誌（圖／美聯社）

OpenAI標誌（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）人類文明即將被科技的大浪淹沒嗎？隨著ChatGPT人工智慧發展進入戰國時代，馬斯克（Elon Musk）與有頭有臉的科技專家學者，在一封公開信中，疾呼人類必須暫緩高階AI發展腳步，否則整體社會與文明恐面臨難以想像的風險。

路透報導，由生命未來研究所（Future of Life Institute）發表的這封公開信，已有逾千人支持連署，除了身兼Tesla、SpaceX、Twitter執行長的馬斯克，還包括Apple共同創辦人Steve Wozniak、Stability AI執行長Emad Mostaque、有AI教父之稱的Yoshua Bengio、全球大學AI教科書作者Stuart Russell等人。

信中點出AI的發展伴隨了極大風險，人類當先確保風險可控、效益正面，並擬定安全措施與獨立審查機制，才能繼續推進。信中也呼籲研發者與監管單位合作，避免高階AI行差踏錯，在政治與經濟面帶來傷害。

為此，未來6個月，應先暫停訓練比OpenAI最新模型GPT-4還「智慧」的機器人。

AI的突破確實已在人類生活的各個層面引發革命性的改變，由之衍生的道德與法律問題也逐漸浮出檯面。歐洲刑警組織（Europol）27日才示警，各界莫要小覷了ChatGPT這類生成式人工智慧模型遭到濫用的可能性，假資訊、網路犯罪都可能有AI的影子。

特斯拉的自動駕駛系統雖也仰賴AI，但老闆馬斯克已不只一次對AI表達擔憂。不過，「事主」新創公司OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）並未加入連署。

連署人、紐約大學榮譽教授Gary Marcus認為，公開信雖不完美，立意卻佳。人們必須慢下來，思考AI的衝擊。「有的知名大企業對於相關研發愈來愈偷著來，這使得社會難以因應可能發生的後果。」

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