中華電信用科技力邁向零碳排　首屆「2050淨零城市展」揭永續解方

首屆「2050淨零城市展(Net Zero City Expo)」於南港展覽館2館4樓盛大舉行，中華電信淨零展館與 「2023智慧城市展」共同聯展，以「預見 精采永續」為主軸，展示自行研發的四大淨零數位創新應用， 並舉辦台北及高雄「企業雲端數位轉型再造淨零成長新動能」論壇， 共同為2050年淨零碳排努力，在永續浪潮上取得先機。

中華電信以「綠化低碳、數位賦能、誠信透明」的永續願景，實踐「 智慧生活的領導者、數位經濟的賦能者」服務理念。 將科技為善的理念落實於公司營運，努力在永續發展的道路上扮演「 開創者與領導者」的角色，持續將ESG融入日常營運，為股東、 客戶、員工及社會創造最大價值。

中華電信展出四項自行研發的淨零數位創新應用，分別為「 環境永續與韌性轉型系統(EARTH)」、「GEMS電力商務平 台」、「能源集中監控中心」及「iEN智慧水資源管理」，實踐對 永續發展的承諾。其亮點展項「環境永續與韌性轉型系統( EARTH)」的核心在於自動化用電及用水代繳單據處理， 協助企業有效收集與管理碳排放數據，提供數位化計算， 並分析溫室氣體排放情況，找出重大排碳熱點，制定減碳策略， 提高企業永續競爭力。

此外，「GEMS電力商務平台」整合發電端與用電端資源， 進行綠電與綠能憑證的交易， 讓企業可買到合理價錢的綠電與綠電憑證， 解決企業後續遇到被徵收碳稅的議題。「能源集中監控中心」 則透過資訊化方式，集中監控企業用電狀況，提供用電統計分析、 即時用電、異常監控等功能，促進企業節能活動推展， 進而降低能源浪費。「iEN智慧水資源管理」 則協助精準用水不浪費，並提供校園、工廠、大樓水量監測服務， 透過數據收集及分析，協助調整用水習慣，並可監測是否有爆管、 溢流等狀況，降低環境污染及提升用水品質。

中華電信今日於台北展區舉辦「 企業雲端數位轉型再造淨零成長新動能」論壇， 邀請工研院產科所林志勳策略長、 台灣碳資產公司劉德安總經理等跨領域專家， 深入分析淨零減碳趨勢、產業實際案例與深度對談， 為企業提出引路之助。

中華電信企業客戶分公司林文智副總經理表示，「 氣候變遷因應法」已於今年1月在立法院三讀通過，2050淨零排 放已正式納入法律，並預計於2024年開始徵收碳費， 企業綠色轉型正式邁入啟動元年，為此， 中華電信已全方位做好準備，期待與客戶攜手淨零轉型、 共創成長新動能。

中華電信廣結盟眾多合作夥伴，推出包括雲端溫室氣體盤查系統、 綠電交易的GSME電力商務平台、智慧機房/IDC/公有雲/ 混合雲解決方案等諸多服務， 希望利用最前端的數位科技整合創新應用， 解決企業亟需減碳的燃眉之急。其中「溫室氣體盤查系統」 首次於論壇中亮相，該系統可界接企業內多種資料，收集企業電力、 用油、逸散氣體、製程排放、交通運輸等各種溫室氣體資料。 中華電信建置專業顧問團隊，協助企業釐清排放源， 由盤查系統彙整各種排放資訊、 並自動生成環保署規範之溫室氣體盤查申報表， 還可依企業需求生成ISO14064-1:2018盤查報告， 提供最完善的一條龍的服務。

中華電信秉持「轉型+5G+永續」三方並進的營運策略， 對接聯合國永續發展目標，於今年2月榮獲國際永續評比機構S&P Globa永續年鑑前5%評比之殊榮。 早於2018年領先電信業，率先提出「永續供應鏈倡議」與《 永續低碳聯盟》合作，導入「供應商永續分級」制度， 並訂定符合電信業ESG的稽核規範，委託獨立第三方SGS- Taiwan進行供應商夥伴現地稽核， 將供應商夥伴的ESG績效進行分級管理。 2022年更號召35家關鍵供應商，共同簽署「 響應中華電信淨零排放承諾書」， 一起見證及支持中華電信供應鏈淨零倡議， 供應商同時將訂定自身減碳目標與做法， 善盡中華電信供應鏈夥伴責任， 一起為2050年達到淨零排放努力。

照片來源：中華電信提供

展區資訊

「2050淨零城市展 中華電信展區資訊」_台北展區

展期：2023/03/28(二) ~ 2023/03/31(五)

展區：南港展覽館二館4樓 攤位編號：S224

「2023智慧城市展 中華電信展區資訊」_台北展區

展期：2023/03/28(二) ~ 2023/03/31(五)

展區：南港展覽館二館1樓 攤位編號：P214

「2023智慧城市展 中華電信展區資訊」_高雄展區

展期：2023/03/30(四) ~ 2023/04/01(六)

展區：南港展覽館二館4樓 攤位編號：S2319A

「企業雲端數位轉型再造淨零成長新動能」論壇

台北場 2023/03/29(三)13:40-16:40南港展覽館二 館7樓701E室

高雄場2023/03/31(五)13:40-16:40高雄展 覽館3樓304a室