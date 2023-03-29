中華電信用科技力邁向零碳排　首屆「2050淨零城市展」揭永續解方

首屆「2050淨零城市展(Net Zero City Expo)」於南港展覽館2館4樓盛大舉行，中華電信淨零展館與「2023智慧城市展」共同聯展，以「預見 精采永續」為主軸，展示自行研發的四大淨零數位創新應用，並舉辦台北及高雄「企業雲端數位轉型再造淨零成長新動能」論壇，共同為2050年淨零碳排努力，在永續浪潮上取得先機。
中華電信以「綠化低碳、數位賦能、誠信透明」的永續願景，實踐「智慧生活的領導者、數位經濟的賦能者」服務理念。將科技為善的理念落實於公司營運，努力在永續發展的道路上扮演「開創者與領導者」的角色，持續將ESG融入日常營運，為股東、客戶、員工及社會創造最大價值。
中華電信展出四項自行研發的淨零數位創新應用，分別為「環境永續與韌性轉型系統(EARTH)」、「GEMS電力商務平台」、「能源集中監控中心」及「iEN智慧水資源管理」，實踐對永續發展的承諾。其亮點展項「環境永續與韌性轉型系統(EARTH)」的核心在於自動化用電及用水代繳單據處理，協助企業有效收集與管理碳排放數據，提供數位化計算，並分析溫室氣體排放情況，找出重大排碳熱點，制定減碳策略，提高企業永續競爭力。
此外，「GEMS電力商務平台」整合發電端與用電端資源，進行綠電與綠能憑證的交易，讓企業可買到合理價錢的綠電與綠電憑證，解決企業後續遇到被徵收碳稅的議題。「能源集中監控中心」則透過資訊化方式，集中監控企業用電狀況，提供用電統計分析、即時用電、異常監控等功能，促進企業節能活動推展，進而降低能源浪費。「iEN智慧水資源管理」則協助精準用水不浪費，並提供校園、工廠、大樓水量監測服務，透過數據收集及分析，協助調整用水習慣，並可監測是否有爆管、溢流等狀況，降低環境污染及提升用水品質。
中華電信今日於台北展區舉辦「企業雲端數位轉型再造淨零成長新動能」論壇，邀請工研院產科所林志勳策略長、台灣碳資產公司劉德安總經理等跨領域專家，深入分析淨零減碳趨勢、產業實際案例與深度對談，為企業提出引路之助。
中華電信企業客戶分公司林文智副總經理表示，「氣候變遷因應法」已於今年1月在立法院三讀通過，2050淨零排放已正式納入法律，並預計於2024年開始徵收碳費，企業綠色轉型正式邁入啟動元年，為此，中華電信已全方位做好準備，期待與客戶攜手淨零轉型、共創成長新動能。
中華電信廣結盟眾多合作夥伴，推出包括雲端溫室氣體盤查系統、綠電交易的GSME電力商務平台、智慧機房/IDC/公有雲/混合雲解決方案等諸多服務，希望利用最前端的數位科技整合創新應用，解決企業亟需減碳的燃眉之急。其中「溫室氣體盤查系統」首次於論壇中亮相，該系統可界接企業內多種資料，收集企業電力、用油、逸散氣體、製程排放、交通運輸等各種溫室氣體資料。中華電信建置專業顧問團隊，協助企業釐清排放源，由盤查系統彙整各種排放資訊、並自動生成環保署規範之溫室氣體盤查申報表，還可依企業需求生成ISO14064-1:2018盤查報告，提供最完善的一條龍的服務。
中華電信秉持「轉型+5G+永續」三方並進的營運策略，對接聯合國永續發展目標，於今年2月榮獲國際永續評比機構S&P Globa永續年鑑前5%評比之殊榮。早於2018年領先電信業，率先提出「永續供應鏈倡議」與《永續低碳聯盟》合作，導入「供應商永續分級」制度，並訂定符合電信業ESG的稽核規範，委託獨立第三方SGS-Taiwan進行供應商夥伴現地稽核，將供應商夥伴的ESG績效進行分級管理。2022年更號召35家關鍵供應商，共同簽署「響應中華電信淨零排放承諾書」，一起見證及支持中華電信供應鏈淨零倡議，供應商同時將訂定自身減碳目標與做法，善盡中華電信供應鏈夥伴責任，一起為2050年達到淨零排放努力。
照片來源：中華電信提供
展區資訊
「2050淨零城市展 中華電信展區資訊」_台北展區
展期：2023/03/28(二) ~ 2023/03/31(五)
展區：南港展覽館二館4樓 攤位編號：S224
「2023智慧城市展 中華電信展區資訊」_台北展區
展期：2023/03/28(二) ~ 2023/03/31(五)
展區：南港展覽館二館1樓 攤位編號：P214
「2023智慧城市展 中華電信展區資訊」_高雄展區
展期：2023/03/30(四) ~ 2023/04/01(六)
展區：南港展覽館二館4樓 攤位編號：S2319A
「企業雲端數位轉型再造淨零成長新動能」論壇
台北場 2023/03/29(三)13:40-16:40南港展覽館二館7樓701E室
高雄場2023/03/31(五)13:40-16:40高雄展覽館3樓304a室