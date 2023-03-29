富邦投信2023囊括多項ETF大獎肯定

富邦投信2023年持續榮獲國內外多項大獎肯定，包括2022《 指標》台灣年度基金大獎以及第26屆傑出基金金鑽獎，在ETF領 域大放異彩。(資料來源：指標台灣年度基金大奬出自指標雜誌( Benchmark)、金鑽獎出自台北金融研究發展基金會； 資料日期：2023.02.24、2023.03.29)

富邦投信指出，此次在2022《指標》台灣年度基金大獎中， 奪得兩項永續性獎項、兩項最佳基金公司獎、四項最佳表現ETF大 獎及一項最佳表現基金大獎。在「最佳表現ETF大獎」獎項中有4 檔ETF獲獎，其中富邦日本(00645)是連續第三年獲獎， 富邦摩台(0057)、富邦美債1-3(0694B))則皆已第 二次獲獎，表現亮眼無庸置疑。此外， 永續性獎項也是連年有所斬獲，連續兩屆榮獲ETF盡職治理大獎， 該屆再獲影響力投資大獎-治理影響主題ETF同級最佳， 顯見富邦投信除長期深耕ETF領域的努力， 在永續性投資的面向上，亦深獲肯定。

今(29)日第26屆傑出基金金鑽獎舉行頒獎典禮，其中ETF獎 項，富邦投信旗下ETF有4檔得獎、2檔入圍，共6檔基金獲獎及 入圍ETF基金獎，可說是此屆金鑽獎最大贏家。金鑽獎ETF基金 獎項評選標準著重在追蹤誤差、總規模及規模成長率、 交易活絡度及週轉率、受益人數及人數成長率、費用率等， 報酬率反而不是最重要考量，能得獎或入圍，即是對ETF操作能力 的最大肯定。

能夠屢屢獲獎，富邦投信認為，除了績效之外，ETF更重要的是操 作上要能夠貼近追蹤的指數，這也是富邦投信持續努力的方向， 且富邦投信能夠在多項類別皆獲獎，顯示其紮實的ETF投資研究團 隊實力，深獲肯定。

富邦投信長期投入ETF產品的開發與推廣， 期望商品廣度跟深度兼備，一方面要滿足客戶多面向的需求， 另一方面也希望藉由ETF的低成本、交易簡便、資訊透明、 風險分散等優勢，為投資人打造全方位的ETF投資平台， 並推動資產配置的觀念，目前投資人在證券下單時， 已經可以依據本身的理財需求、風險屬性，選擇合適的ETF投資組 合來單筆投資或定期定額，進而達成投資目的。

富邦投信強調，未來富邦投信也會持續加強研發獨特的主動式商品， 與ETF商品做產品線的互補，提供投資人全方位的資產配置利器。

(詳細獲獎名單，請參閱富邦投信官網：https://www. fubon.com/asset-management/ about/award/fund_award)