台灣仿生設計競賽設6獎項獎金各5萬　5月21日截止收件

台灣仿生科技發展協會所主辦「台灣仿生設計競賽」與 新北市政府合作已邁入第4年，今年（2023）競賽主題以「 如何透過仿生設計邁向2050淨零碳排目標」 廣邀大專院校具有創新思維的有志青年，一起參加這次盛大的競賽， 提出兼具環境、社會、經濟等多方面新穎的設計方案， 為未來臺灣淨零碳排目標盡一份心力！競賽徵件自即日起至2023 年5月21日截止，這次共設6大獎項，每項獎金各5萬元， 新北市漁業處邀請大家踴躍報名。

去（2022）年競賽共募集了69 件團隊作品、來自20個大專院校（橫跨38個系所），共計超過3 00位參賽者，為青年提供一個發光發熱的舞台；其中永續漁業創新 獎得獎團隊為朝陽科技大學工業設計系、 台灣大學生物環境系統工程所及中興大學生命科學系三所大學組成團 隊，團隊以鬼蝠魟結合仿生意涵設計可拆式海洋過濾器， 可應用於改善海洋環境。

團隊的張芷瑜同學表示， 參與仿生設計競賽活動不僅能運用豐富的仿生資料庫增加自身的眼界 與想法外，進入決選之團隊還能參與「仿生共學咖啡館」活動，會由 仿生協會召集各界專家輔導團體協助作品進行優化， 當時專家建議嘗試將設計概念做出功能模型，實際進行試驗， 便能更有效改善作品，朝商業化進行。獲獎後也預計將該作品投入行 政院環境保護署「環境關懷設計競賽」，以及各項國內外競賽， 期許能將成品正式應用於社會上。也鼓勵這次參賽的隊伍， 競賽過程中的簡報發表、評審提問、團隊回應等， 皆能鍛鍊個人思路與表達能力，如評審有提問到海洋過濾器作品如何 控制水流讓蒐集垃圾範圍變廣， 就需預先對自己設計作品有透澈的理解，以及良好的臨場應答能力， 希望大家好好把握機會，為個人未來職涯累積寶貴的經驗。

這次競賽由新北市政府合作設立4個特選獎項以及仿生協會與迎華軒 公司各設立1項大獎共6項，每項獎金各為5萬元， 初選名單報名截止約2周後公告，競賽決選則預計於6月中舉辦， 優勝團隊將於決賽後於協會官網公布並受邀參與頒獎典禮， 展示團隊作品。

新北市漁業處長張麗珍表示， 新北市長期推動青年參與公共議題及淨零碳排等相關政策， 透過這次競賽將能激發青年創造力， 為未來職涯創業等提供很好的經驗外， 也讓更多有想法的年輕人能投入公共議題，發掘人才加以栽培。

報名資訊詳見台灣仿生科技發展協會官網: https:// www.biomimicrytaiwan.org/2023- biomimicry-design-challenge- taiiwan-competition/

照片來源：新北市政府漁業及漁港事業管理處提供