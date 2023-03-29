臺灣企銀稅後淨利穩定成長　其他權益逐步回升

臺灣企銀於今(29)日舉行2022年第四季線上法人說明會， 由陳紹晃副總經理主持，公布2022年第四季營運概況。 去年全球經濟面臨通膨、升息和地緣政治風險等諸多變數， 金融業的營運充滿挑戰，升息對股、債、匯市產生的衝擊也反映到該 行其他權益項下的未實現評價損益，陳紹晃表示，2022年該行各 項主要業務皆穩定成長，全年獲利締創佳績，2022年第四季末未 實現評價損失情形已較前一季收斂， 該行已盡最大努力提升盈餘績效， 力求將未實現評價損益對股利配發的影響降至最低。

臺灣企銀分析，該行2022年全年合併稅後淨利達新台幣101. 22億元，年成長率98.47%、每股稅後純益（EPS）1. 26元，兩項數據紛創下新高， 其中主要獲利成長動能來自於放款業務提升，受惠2022年利差及 放款業務營運量同步擴大，全年利息淨收益達新台幣202.28億 元，年成長率為13.60%。該行之前公告，2023年1-2月 合併自結稅後淨利23.23億元，也較去(2022)年同期成長 。此外，在該行持續強化風險管理、優化授信品質下， 備抵呆帳金額大幅降減，提存壓力減輕，2022年逾放比為0. 20%、備抵呆帳覆蓋率為653.28%， 資產品質優良為後續營運打下穩健根基。

惟該行表示，依據金管會規定，若帳列其他權益為負數， 須提列相同數額之特別盈餘公積，致縮減公司2022年可供分配盈 餘空間。陳紹晃強調， 該行海外債券的布局主要以投資等級並持有至到期日為主， 持有期間評價損失不會影響到期日的贖回價格， 另今年升息情形應會較去年緩和，截至今年2月底該行債券部位的評 價已較去年底回升，債券評價提升得以迴轉， 並於未來年度成為可分配盈餘回饋予股東。

該行展望2023年的業務拓展策略，將延續「優化資產品質， 開創多元獲利」兩大核心方向，定期審視風險管理流程， 並依金融情勢及風險變化，動態調整資產結構， 以兼顧風險性資產之成長及收益性。此外為開創多元收益來源， 該行將持續深耕核心客群經營，以客戶需求為導向， 運用多元的產品線提升客戶黏著度，爭取更多業務往來， 達成盈餘績效目標。另在海外業務拓展方面， 該行表示將審慎擇優承作海外放款案件，以穩健成長為基調。