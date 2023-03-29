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臺灣證交所：Gogolook通過上市案　創新板再添生力軍

By 台灣英文新聞
2023/03/29 17:01
照片來源：臺灣證交所提供

照片來源：臺灣證交所提供

臺灣創新板再+1！證交所昨(28)日董事會決議通過Gogolook走著瞧（6902）上市申請，是第5家通過審查的創新板個股，預計今年下半年有望掛牌上市。

自去（2022）年8月由錼創科技-KY創（6854）搶頭香掛牌上市後，今（2023）年以來陸續有「能源界Uber」之稱的泓德能源（6873）、「綠能界波克夏」之稱的雲豹（6859）掛牌上市，接著將有台灣虎航（6757）、Gogolook走著瞧（6902）陸續加入臺灣創新板的大家族。

臺灣創新板自2021年7月20日開板以來，證交所積極向證券商與投資人宣傳並推廣臺灣創新板市場與制度，持續推出多項獎勵活動，期待匯聚成為創新的上市聚落！截至今年2月底為止，全市場合格投資人戶數已超過11萬2千戶，其中自然人合格投資人戶數更已突破4萬5千戶，臺灣創新板股票成交值及交易人數亦持續增加，推廣活動成效顯著。

凡簽署「臺灣創新板上市有價證券風險預告書」之合格投資人經證券商完成適格性審查，於活動期間（4月至12月）成功登錄活動網站（https://act.twse.com.tw/qualifiedinvestor/）及上傳風險預告書者，就有機會獲得隨心享樂券1,000元！越早登錄中獎機率越高！！合格投資人累積有效戶數達15萬、18萬及20萬門檻，更加碼抽出iPhone、Gogoro等優質大獎，總獎品價值逾200萬，證交所邀您變身合格投資人，一起應援加入臺灣創新板的行列。

另，為持續擴大臺灣創新板股票參與層面，同期間證交所亦舉辦「證券商推廣臺灣創新板合格投資人競賽獎勵活動」，每月依各證券經紀商營業據點之淨新增戶數及成長率進行排名，分別頒發獎勵金予各營業據點、分公司經理人（或營業櫃檯主管）與推廣有功之營業員，誠摯歡迎全體證券經紀商與從業人員共襄盛舉。

活動詳情已公布在證交所網站「首頁>臺灣創新板>創新板合格投資人推廣獎勵活動專區」項下。

更新時間 : 2023-03-29 18:24 GMT+08:00

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