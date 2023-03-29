【可以吃的花店】台灣雄獅集團打造複合式空間　進駐松菸首波多元策展菜單搶先看！

(台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導) 松菸新空間！Island133以城市綠洲以及中島生活為概念，結合餐廳及藝文展覽，最新檔期推出可食用系列花草菜單，展覽自明日起開放參觀展區，餐廳部分將於4月試營運。

雄獅集團改造台北松山文創園區機器修理廠，打造佔地238坪的複合式空間Island133，成為展覽及飲食的空間，首波策展活動邀請CN Flower創辦人凌宗湧策劃「向世界公開台灣可食花草」（Root to Table）展覽，聯名期間限定套餐由曾於法國頂尖廚藝學校Paul Bocuse習藝的主廚林庭右，融合松菸特色與台灣可食花草打造。

Island133前身為1939年日治時期松山菸廠「工作作業場」，戰後改名機器修理廠，菸廠時期的機器修理廠負責廠區器具修理， 空間採用現代主義設計理念並著重機能性， 機器修理廠活化再利用由雄獅集團旗下事業欣食旅和傑森整合行銷共 同規劃經營，提供多元策展及餐飲服務，空間由鳴日廚房設計師邱柏文打造。

雄獅集團董事長王文傑表示，為讓台灣被世界看見，雄獅傾力打造「 世界的台北」，並鎖定具有80年松山菸廠歷史的松山文創園區進行 佈局，Island133不但是松菸的中島、台北的中島， 也是台灣的中島，未來希望以 文化創意串聯旅遊，用美酒佳餚分享飲食生活、生活美食，邀集策展人、創作人與到訪的人群，讓世界看到台灣， 並帶領世界的人走入台灣。

餐點部分，開胃小點「啟航」 透過解構日式料理軍艦捲，將台灣的當季水果、白米脆餅、海苔、 海膽與金蓮花結合；「寶島長春」 以台南美術館中收藏的巨幅水墨畫《寶島長春圖卷》為靈感， 使用爐烤、川燙、醋漬、炙燒、油封等料理手法處理在地食材；「 我喫了一座森林」打造餐桌上的城市綠洲，把過貓、山葵、 馬告等在地特殊香草，包入特製的圓形苔癬脆餅中， 打造充滿森林感的料理。

展覽起源來⾃策展⼈凌宗湧的⼀句話：「我想開⼀家花店，⼀家『可以吃』的花店，並且充滿台灣的風味」，花店裡所有的花草都來⾃ 台灣這塊⼟地，有些是⼤眾所知的可食花草，有些是原住⺠傳統⽂ 化與祭儀相關的花草。

展覽透過植物學家、 採集專家的視⾓重新解密 133 種台灣可食花草，請到台灣蕨類之⽗－郭城孟老師從演化和地理的⾓ 度談可食花草的可能性；米其林主廚－ 林明健談論台灣花草的獨特風味；野菜學校校長－吳雪⽉ 講述每個部落的野菜及酒麴就是⽂化的根；植物與人的書寫者－ 古碧玲則從⾃⾝經驗發現那些⽇常風景中的可食花草；⽣態廚房推⼿ －⾺愛雲，希望讓⼤家⼀⼝⼀⼝把⽂化與傳統吃回來；森林旅遊達⼈ －張肇麟，要⼤家從擁抱樹開始，擁抱⾃然；最後是植物獵⼈－ 洪信介，如何⾝體⼒⾏地去找回台灣的「根」。

此外，凌宗湧與林庭右研發3 道可食花草限定菜⾊，特別邀請日本咖啡品牌專程跨海快閃： 珈琲回廊、虎之助和菓子搭配台灣在地香料， 推出期間限定聯名銅鑼燒、紅豆大福、櫻花氣息與茉莉花香拿鐵等， 與日本福岡傳承三代的博多巧克力商店(Chocolate shop)運用台灣獨有原味融合在巧克力中， 還有台灣在地選品台灣原味、神農生活、三玉號、香辛深淵、Gre en Bakery限期進駐，將花草、 香料和食材變成通往環遊世界的任意門。

Island 133

地址：台北市信義區光復南路133號 （松菸生態池畔旁）

電話：+886 2-2769-2885

【策展】

營運日期：3月29日6月30日

營業時間：週二至週四、週日12：00－20：00；週五及週六12：00－21：00；週一公休。

【餐廳】

試營運日期：4月12日至5月7日

營業時間：週三－週日18：00－22：00；週一、週二公休

套餐價格：下午提供「日常微醺生活提案」，限量供應自然酒與起司拼盤組合；晚間套餐1,980元+10%服務費。

自即日起開放線上預訂，詳情請前往網站查詢。