郭台銘訪美抵達華府　談台灣經濟、科技走向　籲應與美日整合

（台灣英文新聞／財經組 綜合整理報導）鴻海創辦人郭台銘訪美行抵達首站華府，他28日晚間出席活動時指台灣經濟不能依賴中國，須分散東南亞，並與美國和日本整合。外界關心他是否參加2024年總統大選，他則回應，台灣各行各業有太多的政治、太少的經濟，所以此行不談政治而是談經濟。。

郭台銘27日晚間出發前往美國，展開為期12天的「科技經濟開拓之旅」，28日上午抵達首站華府，下午分別拜訪華府智庫「布魯金斯研究所」（Brookings Institution）及馬里蘭大學工學院，並簽訂專屬意向書、合作備忘錄，晚間出席華府地區「玉山科技協會」舉行的爐邊談話，與會者約50人。

郭此行在華府停留2天後，將前往波士頓、舊金山、洛杉磯等地，包含赴哈佛大學醫學院及商學院與院長會晤、舉行座談等。

綜合媒體報導，郭台銘選在此敏感時機訪美，被外界認為有意重回國民黨爭取總統提名。但郭台銘開宗明義表示，台灣各行各業有太多的政治、太少的經濟，所以他此行不談政治而是談經濟。

郭台銘表示，目前中美關係緊張，讓全球化局面出現變化，甚至有「逆全球化」(de-globalization)的趨勢，因此，在他退休的這幾年，積極整合資源和人脈，為台灣產業開闢新的可能，以及優化發展環境。他相信，台灣能做的不只有半導體，應該有更多的產業加入，以提高全球的適應力。

談到台灣整體經濟與科技發展的走向，郭認為，台灣必須快速走向國際化及全球化，與日本、美國科技整合，例如舊金山灣、紐約灣，整合消化後再將技術轉到東南亞。

郭台銘表示，台灣的規模經濟不能全部依賴中國，一定要分散至東南亞、歐洲，未來4年甚至8年台灣如何重新定位（reposition）非常重要。他說，若台灣走對的路，走和平、科技、全球之路，台灣的繁榮指日可待，但先決條件是和平。

至於他心目中好的台灣領導人是什麼模樣，郭台銘認為，無論誰當家，身為台灣的領袖，應該要以德服人，這才是韌性的最佳展現。拳頭不能征服一世，台灣不是用打破頭來決定輸贏，而是用選票，這是民主政治的可貴，台灣老百姓應該自己做出抉擇。

郭台銘引述老子的「道德經」指出，天之道，不爭而善勝，人之道，為而不爭。他說，就做該做的事情，若心中有人民，人民一定會做出正確的選擇。

反之，他表示：「你心中沒有人民，為了自己一黨之私、一黨之利、兩黨惡鬥，最後的結果老百姓會做出其判斷。」