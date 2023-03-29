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探訪台灣火金姑　滿月圓螢火蟲季4月1日起跑

新竹林區管理處邀請來訪滿月圓民眾一同響應賞螢三不原則，不干擾、不捕捉及不傷害，共同維護螢火蟲生態讓螢火蟲能永續生存。

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2023/03/29 16:39
滿月圓螢火蟲夜觀活動。(照片來源：滿月圓遊客中心提供)

滿月圓螢火蟲夜觀活動。(照片來源：滿月圓遊客中心提供)

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）滿月圓國家森林遊樂區將自4到6月辦理「滿月圓螢火蟲季」，現場活動「螢火蟲教會我們的事」訂於4月29日、4月30日、5月6日三梯次預約活動「達人帶路－滿月圓螢光舞會」，自3月29日起開放報名，限量90位名額，每梯次開放30人，額滿為止。

新竹林區管理處表示，滿月圓國家森林遊樂區擁有良好的水質以及豐富的動植物生態資源，在適切的經營下，更是螢火蟲良好的生活棲地，歷年園區螢火蟲的點點螢光，也在大家心中留下美好的回憶。

新竹林區管理處指出，今年滿月圓國家森林遊樂區遊客中心委託經營團隊自4到6月辦理「滿月圓螢火蟲季」，邀請來訪滿月圓民眾一同響應賞螢三不原則，不干擾、不捕捉及不傷害，共同維護螢火蟲生態讓螢火蟲能永續生存。

此外，4月29日、4月30日、5月6日舉辦三梯次預約活動「達人帶路－滿月圓螢光舞會」，由生態達人帶領民眾深入夜間的滿月圓，認識園區螢火蟲及豐富的夜間生態，並製作精美的螢火蟲書籤。該活動自3月29日上午10時起開放報名，限量90位名額，每梯次開放30人，額滿為止。

滿月圓國家森林遊樂區開放時間為非假日上午8時及假日上午7時，閉園皆為下午5時。歡迎民眾把握機會參加螢火蟲主題活動，認識精采有趣的滿月圓夜間生態。
滿月圓國家森林遊樂區
滿月圓螢光舞會
滿月圓螢火蟲季

更新時間 : 2023-03-29 18:24 GMT+08:00

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