強化野生動物圈養管理與飼養設施安全　林務局將邀地方政府研商精進

（台灣英文新聞 / 綜合報導）農委會林務局表示，桃園逃逸狒狒之遺體，今（29） 日已於農委會家畜衛生試驗所進行死因病理解剖，除該所人員外， 並由法醫及動物法醫領域專家共同參與， 桃園地方檢察署檢察官亦到場了解過程。 由於該案已由桃園地檢署進行偵辦， 病理解剖報告將在完成後送交地檢署進行調查，以釐清死因， 並於地檢署同意後再行公開。

林務局表示，該局在23日接獲桃園市農業局通報發現遊蕩狒 狒後，即與桃園市政府農業局保持聯繫，除了解最新發展外， 也提供追蹤與圍捕狒狒的建議， 並事先協調包含北市動物園與屏科大在內的兩處收容場域， 與規劃可能的物種與親緣鑑定工作。而此次圍捕結果， 雖然留下部分尚待釐清的爭議， 但自發現狒狒以來即投入追蹤的桃園市農業局相關人員， 多日來不眠不休，也盼外界予以鼓勵。

這次事件，因涉及保育類野生動物圈養管理， 依野生動物保育法規定，動物飼養種類與數量， 應定期向飼養所在地之地方主管機關登記備查。 因而在動物會生老病死的情況下， 如何減少實際圈養動物數量與地方政府登記數量的落差， 是未來精進的重點；此外， 圈養個體是否應有更清楚的個體標示或註記例如植入晶片， 以利管理，也將是需要討論的方向。

但林務局也指出，六福村為所謂「野生動物園」， 有別於台北或高雄動物園為少量個體、小空間展示方式， 六福村係採大區域的戶外放養方式。該園的狒狒係非常早期即引進， 數量龐大，且若要求每隻個體都植入晶片， 須一一捕捉個體並麻醉始能完成，對動物恐造成緊迫甚至生命風險， 故目前法令未強制要求飼養者執行， 後續林務局將會邀集邀集專家與地方政府共同檢視現行圈養的保育類 野生動物之登註記管理制度，並提出精進改善作為。

而林務局後續也將邀集野生動物專家、 公私立動物園保育員及地方政府， 共同協助針對此類戶外放養形式場域之防脫逃設施進行檢視及討論， 並提供適當建議，以強化飼養設施安全性。

林務局在此事件後， 也將持續辦理各縣市及直轄市政府承辦人員的野生動物保育職能教育 訓練，包括法規應用、保育類野生動物鑑定、野生動物救傷處理， 並新增野生動物逃脫的緊急處置作業方法、動物管理實務等課程； 此外，也將擴大訓練對象，包含畜政單位的動保人員， 以強化保育類野生動物管理。