周杰倫擊敗BLACKPINK、泰勒斯等大咖　奪「全球十大專輯銷量榜」冠軍

（台灣英文新聞／娛樂組 綜合報導）國際唱片業協會28日公布，周杰倫專輯「最偉大的作品」榮獲「2022全球十大專輯銷量榜」第一名，擊敗了BLACKPINK、BTS防彈少年團、泰勒斯（Taylor Swift）等當紅大咖，不僅是有史以來第一張擠進前十大的華語專輯，同時也是第一位拿下冠軍的華語歌手。

周杰倫在去年7月睽違6年推出了最新專輯「最偉大的作品」，在第一首專輯同名主打歌釋出後即引起熱烈迴響，首週實體加數位銷量就已達500萬張，銷售額估計達7.7億新台幣。日前國際唱片業協會公佈「2022全球十大藝人榜」，周杰倫即獲得第9名，在昨日所公佈的銷量榜更是打敗各國巨星，榮獲第一名。

全球十大專輯銷量榜是依據實體專輯及數位專輯的全球綜合銷量而定，去年2021年第一名為愛黛兒ADELE，2020年為BTS防彈少年團，2019年為Arashi嵐，周杰倫則在2022年打破了紀錄，成了第一位奪冠的華語歌手。

對此，周杰倫也於社群媒體上發文說道，這歷史性的一刻有點超乎了他的想像，這個第一名證明了歌曲雖然有語言之分，但藝術沒有。

他另外也透過經紀公司表示，Jay Chou對西方國家的人來說，可能覺得是好萊塢電影「青蜂俠」的Kato、在韓國是電影「不能說的秘密」的演員及導演、在日本則是電影「頭文字D」的演員，或許有人不知道周杰倫本業是個音樂創作人。

他也說道，音樂和魔術都是無國界的，如果聽眾能了解歌詞意思會有更深的感觸，未來也許會在音樂中放進不同語言，讓更多人聽音樂不要被語言限制，能夠聽懂他音樂的內容。

2022年全球暢銷專輯排行榜第二名為BTS防彈少年團《Proof》，第三名泰勒絲（Taylor Swift）《Midnights》，第四名Stray Kids《MAXIDENT》，第五名SEVENTEEN《Face the Sun》，第六名ENHYPEN《MANIFESTO : DAY 1》，第七名BLACKPINK《BORN PINK》，第八名Stray Kids《ODDINARY》，第九名SEVENTEEN《SECTOR 17》，第十名TXT（TOMORROW X TOGETHER）《minisode 2: Thursday’s Child》。