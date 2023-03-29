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台灣捷克簽署多項合作 艾達莫娃重申：台捷「同舟共濟」

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/03/29 14:35
捷克眾議院議長艾達莫娃（右3）25日率團來訪，29日離台，立法院長游錫堃（左 3）等人特別到松山機場送別，雙方合影留念。 

游錫堃送別捷克眾議院議長艾達莫娃訪問團（3）

捷克眾議院議長艾達莫娃（右3）25日率團來訪，29日離台，立法院長游錫堃（左 3）等人特別到松山機場送別，雙方合影留念。  (來源 中央社)

（台灣英文新聞／政治組　綜合整理報導）捷克眾議院議長艾達莫娃率團訪台，今（29）日在外交部見證台捷雙邊簽署各項合作備忘錄，隨後舉行離台前記者會。她表示，此行是捷克近5年最大規模的出訪，台捷兩國將持續深化夥伴關係，「支持民主、自由、人權普世價值的戰鬥是無止盡的」。

捷克眾議院議長艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）25日率團抵達台灣，展開為期5天的訪問行程；訪團成員160人，是台捷兩國史上最大代表團，成員包含高階官員、學界代表，商務團產業涵蓋範圍廣泛，包含智慧城市、航太科技、資訊科技IT、人工智慧AI、能源科技(氫能、儲能)、新創服務、國防產業、醫療、半導體、智慧機械、觀光、汽車以及媒體等，足見捷方重視我國程度。

艾達莫娃與訪團今天見證台捷雙邊簽署各項合作備忘錄，包含國立台灣博物館與捷克國家博物館展覽合作意向書、國防安全研究院與布拉格國際關係研究院合作瞭解備忘錄及台捷國會友好聲明等。外交部長吳釗燮與立法院長游錫堃皆出席簽署儀式。

艾達莫娃指出，台灣與捷克充分合作援助烏克蘭流離失所難民，感謝台灣願與捷克攜手，面對世界正在發生的許多挑戰。她說，「支持民主、自由、人權普世價值的戰鬥是無止盡的。」

媒體詢問台灣對捷克的軍購案是否進一步合作時，艾達莫娃表示，此行簽署多項備忘錄，其中包括「捍衛台灣民主自由」的內容，但她說國防決策細節由行政部門回答。

媒體追問，捷克國會的角色如何協助保衛台灣民主自由。艾達莫娃重申，台捷「同舟共濟」，並表示，此行會見數位發展部部長唐鳳，雙方就如何加強資安進行許多討論，樂見兩國未來在數位領域深化合作。

台灣捷克簽署多項合作 艾達莫娃重申：台捷「同舟共濟」副總統賴清德（右3）28日與捷克眾議院議長艾達莫娃（Marketa Pekarova Adamova）（前左2）一同在台北南港展覽館，參觀2023智慧城市展暨淨零城市展捷克展區。前左為國發會主委龔明鑫。（圖／中央社）

談及這次台捷兩國史上最大代表團抵台訪問，吳釗燮表示，面對全球威權主義擴張，台灣和捷克等理念相近民主國家合作，艾達莫娃議長訪台增添豐富成果，兩國也簽署台捷國會友好聲明，彰顯兩國友好情誼。

游錫堃表示，感謝艾達莫娃議長說到做到、劍及履及，儘管中共嚴厲表達抗議，但艾達莫娃仍堅定訪台，不畏強權，兩國將在互信基礎上，在經貿、產業領域持續深化雙邊關係。

捷克訪問團此行與台灣簽署多達11項的合作備忘錄及合作聲明，合作遍及文化、生技、科技等產業面。期間還拜會我國政府高層級官員，包含國科會、行政院、國發會、數位部等，並規劃赴立法院進行演說。

首站公開行程是27日上午出席由中華民國國際經濟合作協會（簡稱國經協會）與捷克全國工業總會共同舉行之「第18屆臺捷(克)經濟合作會議」，會中台方重要廠商及各公協會代表共百餘人出席；會後的交流酒會上舉行數家臺商與捷商合作備忘錄簽署儀式，針對鋰電池、電子醫療器材、遠距醫療、精密機械等領域進一步深化彼此間的合作。

此外，捷方商務團此行還舉行大規模貿易洽談會及投資說明會，尋求與臺商展開各領域合作，訪團成員中亦有捷克各省市首長代表，主要是為投資環境進行招商說明，期盼台商前往投資。

台灣捷克簽署多項合作 艾達莫娃重申：台捷「同舟共濟」

駐捷克代表柯良叡(左五)、外交部政務次長李淳(左六)、中華民國國際經濟協會理事長高志尚、經濟部部長王美花、捷克眾議長艾妲莫娃(Markéta Pekarová Adamová)、捷克全國工業總會會長Jaroslav Hanák、捷克貿工部Petr Očko、捷克駐台代表David Steinke、捷台商會會長Pavel Diviš。（圖片來源／中華民國國際經濟合作協會）
捷克

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更新時間 : 2023-03-29 18:24 GMT+08:00

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