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【台灣蔡總統過境美國】白宮：未安排美官員會晤　 中國國台辦：若晤麥卡錫將堅決回擊

➤對於美方是否會派官員與蔡總統會晤，白宮國安會戰略溝通協調官柯比指出，沒有這樣的規畫。➤中國國台辦今天(29日) 表示，蔡總統若與美國眾議院議長麥卡錫接觸，將嚴重違反一個中國原則，對此堅決反對，必將採取措施堅決回擊。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2023/03/29 16:38
總統蔡英文29日展開「民主夥伴共榮之旅」，啟程訪問中美洲友邦瓜地馬拉、貝里斯，我空軍出動F-16戰機伴飛護衛總統（左下）。右上小圖為蔡總統...

總統蔡英文29日展開「民主夥伴共榮之旅」，啟程訪問中美洲友邦瓜地馬拉、貝里斯，我空軍出動F-16戰機伴飛護衛總統（左下）。右上小圖為蔡總統...

延伸閱讀: 台灣蔡英文總統桃園機場發表中美洲行前談話：為自由民主和平、繁榮共好前行

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）總統蔡英文今天(29日) 起訪問中美洲，期間過境美國紐約與洛杉磯。白宮國安會戰略溝通協調官柯比在美東時間28日表示，蔡總統過境美國已有前例，非官方訪問，此次未安排美官員與她會晤。

蔡總統3月29日將展開「民主夥伴共榮之旅」，去程過境紐約，再依序前往瓜地馬拉、貝里斯兩個友邦進行訪問，返程過境洛杉磯，預計與美國聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）會晤，4月7日返抵台灣，全程為期10天9夜。

針對蔡總統將過境美國，柯比（John Kirby）28日在媒體簡報會上表示，過境並不罕見，此次是蔡總統第7次過境美國，這非官方訪問，是私人行程。

至於美方是否會派官員與蔡總統會晤，柯比指出，沒有這樣的規畫。

蔡總統啟程3天前，宏都拉斯外交部3月26日推文宣布與台灣斷絕外交關係。柯比說，斷交事件不影響蔡總統過境行程，但他強調，美國依然重視與宏都拉斯的關係，會持續為雙邊關係努力，而斷交是宏國主權決定，應該是在清楚中國非可靠夥伴下做出。

面對中國再次挖角台灣邦交國，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）27日與台灣南美洲友邦巴拉圭外交部長阿里歐拉（Julio César Arriola）於華府會晤，特別感謝巴拉圭對台灣有原則的承諾。

根據美國國務院首席副發言人巴特爾（Vedant Patel）美東時間28日發出的會議摘要，布林肯也肯定巴拉圭在國際場合投票關切俄羅斯、中國、尼加拉瓜和委內瑞拉等棘手問題。布林肯指出，民主國家需要站在一起，對抗試圖壓迫自由、侵犯人權的政權。

針對總統蔡英文率團出訪中美洲，期間過境美國。中國國台辦今天(29日) 表示，若與美國眾議院議長麥卡錫接觸，將嚴重違反一個中國原則，對此堅決反對，必將採取措施堅決回擊。

根據台灣中央社，國台辦發言人朱鳳蓮29日上午在記者會上表示，敦促美國恪守「一個中國原則」和中美三個聯合公報規定，不安排蔡英文「過境」訪問甚至與美國官方接觸，「以實際行動兌現不支持台獨的嚴肅承諾」。

朱鳳蓮聲稱，「所謂『過境』本質上是『倚美謀獨』挑釁行徑」，企圖製造「一中一台」、「兩個中國」等違反「一個中國原則」事件，「伺機在國際上兜售『台獨』主張，謀求美國反華勢力支持」。

朱鳳蓮指出，「如果與美眾議長麥卡錫（Kevin McCarthy）接觸，將是又一起嚴重違反一個中國原則和損害中國主權和領土完整，破壞台海和平穩定的挑釁，我們對此堅決反對，必將採取措施堅決回擊」。

蔡英文29日將展開「民主夥伴共榮之旅」，率團出發前往中美洲友邦瓜地馬拉、貝里斯進行國是訪問，去程過境美國紐約，回程在洛杉磯停留時，預料將會晤麥卡錫。

【台灣蔡總統過境美國】白宮：未安排美官員會晤　 中國國台辦：若晤麥卡錫將堅決回擊

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