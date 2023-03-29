Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 旅遊美食

2023東海岸部落工作假期5月登場　深入體驗奇美部落山林獵人文化

東管處表示，花蓮瑞穗鄉的奇美部落是隱蔽於海岸山脈裡的阿美族古老部落，長年生活於此的族人，擁有豐富的山林知識與生活智慧。

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2023/03/29 14:15
照片由東管處提供

照片由東管處提供

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）邁入第11年的「東海岸部落工作假期」今年將於5月份舉辦「045一起misatalo’an奇美」，交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處表示，今(2023)年繼續秉持工作假期的熱血精神，以部落獵人文化體驗為核心，接待入住部落的志工體驗一般遊客無法抵達的自然秘境、品嚐最在地的美食饗宴，活動自3月29日起開放報名。

東管處表示，花蓮瑞穗鄉的奇美部落是隱蔽於海岸山脈裡的阿美族古老部落，長年生活於此的族人，仰賴海岸山脈與秀姑巒溪豐沛的自然資源生活，擁有豐富的山林知識與生活智慧，其中獵人文化更是部落生活中不可分割的一環。過去一名優秀的部落獵人，不僅要能理解動物的習性、設置不同型態的陷阱，也要能熟悉山林知識、遵守狩獵禁忌。儘管隨著時代政策的流轉不再需要入山狩獵，但珍貴的獵人知識與文化，將藉由這次部落工作假期，帶領志工朋友們深入感受部落狩獵文化的深刻內涵。

東管處還說，「misatalo’an」是阿美族語「搭建工寮」的意思。本梯次東海岸部落工作假期將於5月27-29日登場，參與的志工將和族人一同參與山林工項任務，從了解奇美部落傳承獵人文化的核心精神，到上山學習山林知識，包含採野菜、製作陷阱、種樹苗等，並跟著族人一同整地、完成獵寮搭建工事、進行現地升火野炊，還有精彩的山林獵徑夜觀，透過親自體驗，感受部落尊敬自然的深刻內涵。

2023東海岸部落工作假期5月登場　深入體驗奇美部落山林獵人文化

照片由東管處提供

2023東海岸部落工作假期5月登場　深入體驗奇美部落山林獵人文化

照片由東管處提供

2023東海岸部落工作假期5月登場　深入體驗奇美部落山林獵人文化

照片由東管處提供
阿美族
原住民族
獵人文化
山林資源
奇美部落
山林知識
東海岸部落工作假期
自然

相關新聞

臺南旅宿業訂房逾8成！黃偉哲：鹿耳門聖母廟4月試辦「週六新夜市」
臺南旅宿業訂房逾8成！黃偉哲：鹿耳門聖母廟4月試辦「週六新夜市」
2023/03/28 09:37
有益低碳轉型？ 英國智庫建議發放「氣候難民」簽證
有益低碳轉型？ 英國智庫建議發放「氣候難民」簽證
2023/03/26 18:11
前進吉隆坡旅展！阿里山六大主題遊程迎馬來西亞遊客　體驗台灣自然生態與原住民文化
前進吉隆坡旅展！阿里山六大主題遊程迎馬來西亞遊客　體驗台灣自然生態與原住民文化
2023/03/22 09:30
搭ChatGPT熱潮！台灣北美館出現超逼真混種生物　德國雕塑展《未來身體》開啟後人類時代想像
搭ChatGPT熱潮！台灣北美館出現超逼真混種生物　德國雕塑展《未來身體》開啟後人類時代想像
2023/02/19 16:35
台灣最高咖啡廳！興波台北101旗艦店這天起試營運　漂浮天花板、獨家必喝8大亮點搶先看！　
台灣最高咖啡廳！興波台北101旗艦店這天起試營運　漂浮天花板、獨家必喝8大亮點搶先看！　
2023/01/11 11:08

更新時間 : 2023-03-29 18:23 GMT+08:00

最受歡迎

更新【流竄18天】台灣桃園市東非狒狒被捕傷重身亡!　獵人坦承開槍
更新【流竄18天】台灣桃園市東非狒狒被捕傷重身亡!　獵人坦承開槍
性別檢測首度未過! 台灣拳擊好手林郁婷世錦賽銅牌被撤將申訴
性別檢測首度未過! 台灣拳擊好手林郁婷世錦賽銅牌被撤將申訴
南韓邪教「嬰兒花園」聲請假處分禁播「以神之名」　若不從則賠償每日25萬台幣
南韓邪教「嬰兒花園」聲請假處分禁播「以神之名」　若不從則賠償每日25萬台幣
南韓D社10週年展覽D’FESTA 7月來台　集結TWICE、BTS、NU'EST等多個韓團未公開影像
南韓D社10週年展覽D’FESTA 7月來台　集結TWICE、BTS、NU'EST等多個韓團未公開影像
台灣《菸害防制法》新法上路！加味菸僅禁4口味？民團質疑放水
台灣《菸害防制法》新法上路！加味菸僅禁4口味？民團質疑放水
【超療癒】影后凱特布蘭琪合作巫師現身台灣　體驗神秘薩滿文化「亞馬遜叢林花浴」淨化心靈
【超療癒】影后凱特布蘭琪合作巫師現身台灣　體驗神秘薩滿文化「亞馬遜叢林花浴」淨化心靈
阿里巴巴創辦人回來了 馬雲遭整肅後首度現身 傳中國新總理李強授意
阿里巴巴創辦人回來了 馬雲遭整肅後首度現身 傳中國新總理李強授意
南台灣高雄某國小露營活動•上百學生遭罰跪　 教育局究責撤換校長
南台灣高雄某國小露營活動•上百學生遭罰跪　 教育局究責撤換校長
【更新】台灣六福村否認狒狒脫逃•竹縣動保所要求再盤點　桃園農業局: 私養可罰5萬元
【更新】台灣六福村否認狒狒脫逃•竹縣動保所要求再盤點　桃園農業局: 私養可罰5萬元
【有洋蔥】台灣療癒系甜點「瞇瞇眼」專攻傷心的人　專訪創辦人失去至親催生品牌故事
【有洋蔥】台灣療癒系甜點「瞇瞇眼」專攻傷心的人　專訪創辦人失去至親催生品牌故事