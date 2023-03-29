2023東海岸部落工作假期5月登場　深入體驗奇美部落山林獵人文化

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）邁入第11年的「東海岸部落工作假期」今年將於5月份舉辦「045一起misatalo’an奇美」，交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處表示，今(2023)年繼續秉持工作假期的熱血精神，以部落獵人文化體驗為核心，接待入住部落的志工體驗一般遊客無法抵達的自然秘境、品嚐最在地的美食饗宴，活動自3月29日起開放報名。

東管處表示，花蓮瑞穗鄉的奇美部落是隱蔽於海岸山脈裡的阿美族古老部落，長年生活於此的族人，仰賴海岸山脈與秀姑巒溪豐沛的自然資源生活，擁有豐富的山林知識與生活智慧，其中獵人文化更是部落生活中不可分割的一環。過去一名優秀的部落獵人，不僅要能理解動物的習性、設置不同型態的陷阱，也要能熟悉山林知識、遵守狩獵禁忌。儘管隨著時代政策的流轉不再需要入山狩獵，但珍貴的獵人知識與文化，將藉由這次部落工作假期，帶領志工朋友們深入感受部落狩獵文化的深刻內涵。

東管處還說，「misatalo’an」是阿美族語「搭建工寮」的意思。本梯次東海岸部落工作假期將於5月27-29日登場，參與的志工將和族人一同參與山林工項任務，從了解奇美部落傳承獵人文化的核心精神，到上山學習山林知識，包含採野菜、製作陷阱、種樹苗等，並跟著族人一同整地、完成獵寮搭建工事、進行現地升火野炊，還有精彩的山林獵徑夜觀，透過親自體驗，感受部落尊敬自然的深刻內涵。

照片由東管處提供

照片由東管處提供

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