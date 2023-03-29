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南韓女性跨國婚姻最愛越南人？分析原因超意外

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2023/03/29 12:04
據統計，南韓女性跨國婚姻以越南男性佔據第一名（圖／Pixabay）

據統計，南韓女性跨國婚姻以越南男性佔據第一名（圖／Pixabay）

（台灣英文新聞／葉湘宜 綜合報導）據南韓統計，上個月南韓籍女性跨國婚姻對象第一名為越南男性，而這之中卻有95%的女性為再婚，有分析認為，這些南韓籍女性事實上大部分為越南人。

根據韓媒國民日報報導，南韓法務部出入境外國人政策本部28日透露，上個月結婚移民者為13,905人，其中6,392名為越南人，佔據了全體的半數。

從性別來看，因結婚而移民至南韓的越南女性為5,624人，男性為768人，雖大部分為女性，但與其他國家相比，越南籍男性也壓倒性暫居第一，第二名為美國籍男性359人，未及越南籍的一半，中國籍為351人，日本籍為127人，今年一月的統計結果也大同小異。

單以統計結果來看，似乎可解釋為南韓女性最喜歡以越南男性作為跨國婚姻對象，然而，值得注意的是，與越南男性結婚的南韓女性大部分為「再婚」。

因此，有人推測，越南女性是為取得南韓國籍而與南韓人結婚，如此一來，離婚後再與家鄉越南男性結婚，該名男子也可同樣獲得南韓國籍。

根據南韓統計廳調查，2022年南韓男性與越南女性結婚件數共達3,319件，其中初婚為2,250件，再婚為1,069件；相反地，南韓女性和越南男性結婚件數為586件，其中再婚就佔了556件（95%），初婚僅為30件，近10年的統計也都出現了類似的結果。

上個月也有一30多歲男子在論壇上發文分享道，自己和20歲出頭的越南女性結婚半年後，發現了老婆有個越南籍的外遇對象，老婆也隨後帶著所有金飾和財產離家出走，不僅聯繫不上，還得單獨進行沒有老婆的離婚訴訟。
南韓
越南
跨國婚姻

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