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促進台灣產業淨零轉型與世界接軌　內政部辦下水道ESG氣候行動研討會

內政部次長吳堂安表示，中央與地方攜手努力推動下水道建設逾30年，截至今(2023)年1月底止，全國累計完成接管戶數達374萬，共完成81座污水處理廠及3座再生水廠的建置

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2023/03/29 12:16
「下水道ESG氣候行動」研討會大合照。（照片由內政部提供）

「下水道ESG氣候行動」研討會大合照。（照片由內政部提供）

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）內政部今(29)日舉辦「下水道ESG氣候行動」研討會暨「111年度污水下水道建設計畫考核評鑑」頒獎典禮，內政部次長吳堂安期許將企業E(Environment、環境)、G(Governance、治理)、S(Social、社會責任)等3大概念，推展至整體下水道產業鏈，以促進產業淨零轉型與世界接軌。

內政部次長吳堂安今(29)日頒發「111年度污水下水道建設計畫考核評鑑」獎表揚績優縣市，他表示，中央與地方攜手努力推動下水道建設逾30年，截至今(2023)年1月底止，全國累計完成接管戶數達374萬，共完成81座污水處理廠及3座再生水廠的建置，每日可處理的污水量為332噸及產製8.6噸再生水供產業使用，雨水下水道實施率達79%，舖設總長度達5,629公里，相當於13條國道三號的長度。

這次污水下水道建設計畫考評，由臺北市、高雄市獲得優等獎；宜蘭縣、嘉義市獲得傑出獎；桃園市、連江縣、南投縣獲得特別獎。其中獲獎的宜蘭縣，在調查污水及研析對策相當完備，尤其在工程定期辦理估驗，化糞池打除、排泥廠區無堆積污泥等表現優異；而桃園市則創新研究「放流水於農業灌溉上再利用的可行性」，且為讓民眾近距離認識回收水資源運作，首創在「文青水園水資源回收中心」內營運「黑水咖啡廳」，創新又親民。

吳堂安指出，氣候變遷是全球共同面臨的嚴峻挑戰，為加速減碳及強化氣候變遷的調適，我國已公布「臺灣2050淨零排放路徑藍圖」及「氣候變遷因應法」，內政部也積極響應政策，配合推動「污水下水道第六期建設計畫」、「公共污水處理廠再生水推動計畫」及「都市總合治水建設計畫」，並融入ESG概念，以增進我國氣候變遷下的城市韌性，促進下水道產業的永續發展。

促進台灣產業淨零轉型與世界接軌　內政部辦下水道ESG氣候行動研討會

「下水道ESG氣候行動」研討會大合照。（照片由內政部提供）
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氣候變遷
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更新時間 : 2023-03-29 18:23 GMT+08:00

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