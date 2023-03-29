【超勵志】迪士尼X皮克斯動畫《元素方城市》最新預告、角色海報曝光！

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)華特迪士尼與皮克斯動畫工作室最新聯手打造奇想動畫《 元素方城市》，最新精彩預告今(29)日大公開！

《元素方城市》最新預告今日曝光！「元素市」 的四大基本元素居民全部亮相，包括很愛放空的「風」、土裡土氣的「土」、 很懂「溶」合的「水」 ，以及火力全開的「火」，預定接手世代家族事業的主角被告誡「 元素無法相容」的傳統觀念，分屬水火的兩位主角「水弟」與「 小炎」因邂逅而探索自己城鎮以外的世界， 甚至在水弟即將登門拜見小炎父母時，先被警告即將感受「 水深火熱」的下馬威，再體驗名符其實「水火不容」的門當父不對！

元素市中的建築靈感來自全球各大都會， 設計出如高聳松樹般及瀑布屏幕般的摩天大樓， 以及龍捲風與氣旋造型的競技場和體育館； 最新公開的角色海報包括強悍機智但脾氣火爆的「小炎」 與隨遇而安且充滿樂趣的「水弟」兩大主角， 呈現四大元素角色的可愛造型。 除了皮克斯動畫一如以往超乎想像精彩可期的成果， 本片也再度寓教於樂，巧妙以相異元素隱喻不同種族之間的隔閡， 並彰顯跳脫身分侷限以活出自我的人生價值！

繼公佈為主角「小炎」和「水弟」配音的《愛情未知數》 華裔女星莉亞路易斯和《侏羅紀世界：統霸天下》 男星馬慕杜阿希之後，其他配音陣容也進而公開，包括以《 腦筋急轉彎》入圍奧斯卡的動畫導演羅尼卡門與《德黑蘭行動》 影集女星席拉翁姆尼分別為小炎的父母獻聲、《富家窮路》 艾美獎視后凱薩琳奧哈拉為水弟的母親配音，以及《伴娘我最大》 喜劇女星溫蒂麥莉登康薇逗趣獻聲水弟的疾風老闆等人。

除了皮克斯原始菁英團隊，本片也網羅奧斯卡最佳動畫片《蜘蛛人： 新宇宙》和賣座強片《小小兵》與《樂高玩電影》 等頂尖動畫師加入幕後陣容，合力打造出更加豐富生動的動畫效果， 並邀來15度入圍奧斯卡的配樂大師湯瑪斯紐曼， 再為皮克斯動畫錦上添花操刀音樂，他曾為皮克斯譜寫《 海底總動員》、《瓦力》和《海底總動員2：多莉去哪兒？》， 這回再度交出優美又感人的動聽樂章。

按照往常慣例，這次也有一部在正片前的加碼動畫短片《卡爾有約》 ，是皮克斯代表作《天外奇蹟》番外篇動畫影集《小逗的日常》 的最新特輯，可愛溫馨的海報與《元素方城市》最新預告同步亮相。 本片敘述老爺爺卡爾即將與一位老太太約會， 但數十年沒約過會的他心情七上八下忐忑不安， 於是忠心愛狗黃金獵犬「小逗」不但安撫他的焦慮情緒， 更向他示範萬無一失的「約會教戰守則」， 只不過這些招數可能只適用於狗狗， 卡爾與小逗的可愛互動再度萌翻天！《元素方城市》將於2023年 暑期大銀幕登場！

以上圖片由迪士尼影業提供