（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）白俄羅斯29日證實了將讓俄國在境內部署戰術核武，以回應多年來西方國家的威逼與制裁，這是蘇聯1991瓦解以來，莫斯科首度在外國部署核子武器。

俄國總統普丁（Vladimir Putin）25日拋出震撼彈，要在白俄部署核武並打造核武火藥庫。路透、半島電視台報導，白俄外交部29日在聲明中表示，此舉將為該國提供保護傘，抵禦來自美國、英國、北約及歐盟多年來對白俄的政治經濟壓迫。

白俄宣稱，自總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）2020年當選後，這些西方國家就粗暴干預其內政。有鑑於此國安風險，白俄不得不強化其國防能力，但強調白俄對這些核武並無控制權，故並未違反核不擴散協議。

盧卡申科心心念念想與俄國鞏固聯盟，成立其所謂的「聯合國家」 （union state）。他的鐵腕政權已延續近30年，2020年第六度連任，遭反對黨指控舞弊作票以保住總統大位。當年白俄爆發大規模示威，盧卡申科一邊掃蕩異議份子，一邊指控西方伺機推翻其政權。

兩國軍事合作本就密切，俄國助白俄戰機現代化，使之可掛載核彈頭。去年俄軍借道白俄入侵烏克蘭，白俄儼然小老弟，為老大哥提供了各項支援、進行聯合操演訓練，只差沒派兵上戰場。如今俄方部署核武，是俄烏戰爭以來莫斯科發出最強的核威懾信號。

根據普丁，英國日前宣布將提供烏克蘭貧鈾彈（depleted uranium ammunition，具穿甲功能），是他下令在白俄境內放核武的最後一根稻草。他稱美國多年來也在比利時、德國、義大利、荷蘭及土耳其置放核武，俄國不過是依樣畫葫蘆。

相較於裝置於長程戰略飛彈的核彈頭，戰術核武射程短、當量較低，意在摧毀戰場上的敵軍或武器，而非大規模滅了整座城市。戰略核武受到美俄之間的武器協議控管，戰術核武則不受任何協議管束。

蘇聯瓦解後首次 白俄羅斯允許俄國部署戰術核武



2022年12月19日，白俄總統盧卡申科、俄國總統普丁在白俄首都明斯克會晤（圖／美聯社）



2022年2月17日，俄國與白俄聯合軍演，圖為Su-30戰鬥機（圖／美聯社）