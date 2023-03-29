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豪華朗機工《失眠寫生簿》國際首演巴黎亮相　C-LAB《台灣聚焦單元》呈現三大VR作品

By 藝文組, 台灣英文新聞－編輯
2023/03/29 11:57
(左圖：豪華朗機工團，由華麗邏輯有限公司提供/右圖：《失眠寫生簿》攝影苗嘉澍，圖C-LAB提供)

(左圖：豪華朗機工團，由華麗邏輯有限公司提供/右圖：《失眠寫生簿》攝影苗嘉澍，圖C-LAB提供)

（台灣英文新聞/藝文組 綜合報導）台灣當代文化實驗場（C-LAB）與法國龐畢度IRCAM長期合作，台法共製作品《失眠寫生簿》將於巴黎國際首演，C-LAB並將呈現三件VR作品，以及科技藝術跨域創作與未來視覺主題的講座，系列活動於3月29日至4月1日登場。

《失眠寫生簿》國際首演在IRCAM工作坊聯合研討會的「沉浸式聲音穹頂」（Sous le dôme Ambisonic）單元登場，另一件作品為作曲家David Monacchi的聲景創作《古地景——婆羅洲》，帶領觀眾重新感知聲光互動的體驗。

《失眠寫生簿》計畫源起於IRCAM執行長法蘭克．馬德內（Frank Madlener）2019年來台參訪，對藝術團體「豪華朗機工」光球系列作品中動態和聲響的結合印象深刻，邀請該團為IRCAM和C-LAB首個共製計畫的台灣團隊，這也是豪華朗機工成軍以來首次國際共製的作品，在IRCAM的引薦下，由擅長光點移動的義大利作曲家安德里亞．塞拉（Andrea Cera）執行音樂聲響創作、IRCAM音響工程團隊協助聲場設計及現場聲音調校。

豪華朗機工《失眠寫生簿》國際首演巴黎亮相　C-LAB《台灣聚焦單元》呈現三大VR作品
《失眠寫生簿》(攝影苗嘉澍，圖C-LAB提供)

歷時兩年多的遠距工作，C-LAB台灣聲響實驗室的技術支援下，於2021年C-LAB聲響藝術節進行實驗版演出，2022年IRCAM製作團隊來台進行聲音細節調校，並於台北表演藝術中心完成在台首演。巴黎首演將於IRCAM館內的多功能立體聲學空間，其為國際上少數配備立體聲學的多功能展演場所，內有兩百多顆音響精密計算設計的立體音場，以獨特的機械調動式反響板機制，呈現音樂與聲音的多層次感。

IRCAM Forum是以聲響和音樂領域創新技術為主題的交流平台，來自世界各地的專業會員定期交流，每年3月於巴黎舉辦實體活動「工作坊聯合研討會」（IRCAM Forum Workshops），此次特別規劃「台灣聚焦」（Focus Taiwan）單元展示成果。

C-LAB這次將呈現三件VR作品，包括劇場導演廖俊逞的多媒體聲音劇場《色度：賈曼計畫》、蘇文琪X一當代舞團的《黑洞博物館+身體瀏覽器》，以及王福瑞、在地實驗與C-LAB共製的VR聲響作品《悸動響》，與在場專業人士進行藝術交流。
豪華朗機工
法國龐畢度
IRCAM

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更新時間 : 2023-03-29 18:23 GMT+08:00

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