豪華朗機工《失眠寫生簿》國際首演巴黎亮相　C-LAB《台灣聚焦單元》呈現三大VR作品

（台灣英文新聞/藝文組 綜合報導）台灣當代文化實驗場（C-LAB）與法國龐畢度IRCAM長期合 作，台法共製作品《失眠寫生簿》將於巴黎國際首演，C-LAB 並將呈現三件VR作品， 以及科技藝術跨域創作與未來視覺主題的講座，系列活動於3月29 日至4月1日登場。

《失眠寫生簿》國際首演在IRCAM工作坊聯合研討 會的「沉浸式聲音穹頂」（Sous le dôme Ambisonic）單元登場，另一件作品為作曲家Dav id Monacchi的聲景創作《古地景——婆羅洲》， 帶領觀眾重新感知聲光互動的體驗。

《失眠寫生簿》計畫源起於IR CAM執行長法蘭克．馬德內（Frank Madlener）2019年來台參訪，對藝術團體「 豪華朗機工」光球系列作品中動態和聲響的結合印象深刻， 邀請該團為IRCAM和C-LAB首個共製計畫的台灣團隊， 這也是豪華朗機工成軍以來首次國際共製的作品，在IRCAM的引 薦下，由擅長光點移動的義大利作曲家安德里亞．塞拉（Andre a Cera）執行音樂聲響創作、IRCAM音響工程團隊協助聲場設 計及現場聲音調校。



《失眠寫生簿》(攝影苗嘉澍，圖C-LAB提供)

歷時兩年多的遠距工作，C-LAB台灣聲響 實驗室的技術支援下，於2021年C-LAB聲響藝術節進行實驗 版演出，2022年IRCAM製作團隊來台進行聲音細節調校， 並於台北表演藝術中心完成在台首演。巴黎首演將於IRCAM館內 的多功能立體聲學空間， 其為國際上少數配備立體聲學的多功能展演場所， 內有兩百多顆音響精密計算設計的立體音場， 以獨特的機械調動式反響板機制，呈現音樂與聲音的多層次感。

IRCAM Forum是以聲響和音樂領域創新技術為主題的交流平台， 來自世界各地的專業會員定期交流，每年3月於巴黎舉辦實體活動「 工作坊聯合研討會」（IRCAM Forum Workshops），此次特別規劃「台灣聚焦」（Focus Taiwan）單元展示成果。

C-LAB這次將呈現三件VR作品 ，包括劇場導演廖俊逞的多媒體聲音劇場《色度：賈曼計畫》、 蘇文琪X一當代舞團的《黑洞博物館+身體瀏覽器》，以及王福瑞、 在地實驗與C-LAB共製的VR聲響作品《悸動響》， 與在場專業人士進行藝術交流。