Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 韓流.時尚生活

文策院首度時尚類投資案總金額破億　「台灣時尚新創」力推再生材料倡議永續環保

By 藝文組, 台灣英文新聞－編輯
2023/03/29 11:07
文化部次長李連權（右5）、立法委員吳思瑤（右3）、文策院院長李明哲（右4）與台灣時尚新創董事長孫正華（左6）。（圖／文策院）

文化部次長李連權（右5）、立法委員吳思瑤（右3）、文策院院長李明哲（右4）與台灣時尚新創董事長孫正華（左6）。（圖／文策院）

（台灣英文新聞／藝文組　綜合報導）文化內容策進院（文策院）瞄準台灣時尚產業，藉由整合台灣設計人才、資金與通路，提升台灣時尚品牌在國內外的能見度。

為完善時尚設計產業生態系、協助品牌對接國際市場，文策院昨（28）日宣布與「台灣時尚發展股份有限公司」共同投資成立「台灣時尚新創股份有限公司」（台灣時尚新創），文化部次長李連權、文策院院長李明哲、台灣設計研究院院長張基義等出席成立記者會。

文化部次長李連權致詞時表示，台灣時尚新創的成立，就是時尚產業的另一個新階段，期望未來有更多的企業家與公司，一起支持台灣設計師，把時尚推到國際上。

「台灣時尚新創」為文策院成立以來的第一個時尚類型投資案，總金額約 2 億元，其中文策院執行國發基金投資 9800 萬元。

院長李明哲致詞時表示，台灣時尚新創的成立，盼能協助台灣時尚產業，不管在設計人才、資金或品牌營運上給予支持，同時幫助台灣時尚品牌對接國際市場，開拓通路，創造更多商機。

李明哲強調，未來文策院也會積極促成更多時尚領域或跨域合作的投資案。

「台灣時尚新創」期能透過資金支持、上下游資源整合，以及品牌通路經營與管理等方式，替台灣時尚產業注入活水，並期許能協助品牌串接國際四大時裝週與國際通路據點，面向世界市場。此外，「台灣時尚新創」也鼓勵旗下設計師，使用環保及再生材料設計產品，倡議永續時尚的理念。
文策院

相關新聞

歐洲電影市場展恢復實體　台灣文策院重返柏林
歐洲電影市場展恢復實體　台灣文策院重返柏林
2023/02/20 16:13
台灣TCCF開幕人氣高！內容交易市場吸引國際買家　《大嘻哈時代》 第二季宣布開拍
台灣TCCF開幕人氣高！內容交易市場吸引國際買家　《大嘻哈時代》 第二季宣布開拍
2022/11/10 14:59
迪士尼、Netflix都來囉！台灣文策院創意內容大會擴大規模　國際買家數量創新高
迪士尼、Netflix都來囉！台灣文策院創意內容大會擴大規模　國際買家數量創新高
2022/10/27 17:14
台灣電影起飛囉！國片創4.2億票房　文化部訂最新國片市占率目標
台灣電影起飛囉！國片創4.2億票房　文化部訂最新國片市占率目標
2022/10/27 12:35
北港朝天宮搬進元宇宙！Meta文策院聚焦台灣傳統文化　24小時拜媽祖、點光明燈找回心中淨土
北港朝天宮搬進元宇宙！Meta文策院聚焦台灣傳統文化　24小時拜媽祖、點光明燈找回心中淨土
2022/09/20 18:40

更新時間 : 2023-03-29 18:22 GMT+08:00

最受歡迎

更新【流竄18天】台灣桃園市東非狒狒被捕傷重身亡!　獵人坦承開槍
更新【流竄18天】台灣桃園市東非狒狒被捕傷重身亡!　獵人坦承開槍
性別檢測首度未過! 台灣拳擊好手林郁婷世錦賽銅牌被撤將申訴
性別檢測首度未過! 台灣拳擊好手林郁婷世錦賽銅牌被撤將申訴
南韓邪教「嬰兒花園」聲請假處分禁播「以神之名」　若不從則賠償每日25萬台幣
南韓邪教「嬰兒花園」聲請假處分禁播「以神之名」　若不從則賠償每日25萬台幣
南韓D社10週年展覽D’FESTA 7月來台　集結TWICE、BTS、NU'EST等多個韓團未公開影像
南韓D社10週年展覽D’FESTA 7月來台　集結TWICE、BTS、NU'EST等多個韓團未公開影像
台灣《菸害防制法》新法上路！加味菸僅禁4口味？民團質疑放水
台灣《菸害防制法》新法上路！加味菸僅禁4口味？民團質疑放水
【超療癒】影后凱特布蘭琪合作巫師現身台灣　體驗神秘薩滿文化「亞馬遜叢林花浴」淨化心靈
【超療癒】影后凱特布蘭琪合作巫師現身台灣　體驗神秘薩滿文化「亞馬遜叢林花浴」淨化心靈
阿里巴巴創辦人回來了 馬雲遭整肅後首度現身 傳中國新總理李強授意
阿里巴巴創辦人回來了 馬雲遭整肅後首度現身 傳中國新總理李強授意
南台灣高雄某國小露營活動•上百學生遭罰跪　 教育局究責撤換校長
南台灣高雄某國小露營活動•上百學生遭罰跪　 教育局究責撤換校長
【更新】台灣六福村否認狒狒脫逃•竹縣動保所要求再盤點　桃園農業局: 私養可罰5萬元
【更新】台灣六福村否認狒狒脫逃•竹縣動保所要求再盤點　桃園農業局: 私養可罰5萬元
【有洋蔥】台灣療癒系甜點「瞇瞇眼」專攻傷心的人　專訪創辦人失去至親催生品牌故事
【有洋蔥】台灣療癒系甜點「瞇瞇眼」專攻傷心的人　專訪創辦人失去至親催生品牌故事