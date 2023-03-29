文策院首度時尚類投資案總金額破億　「台灣時尚新創」力推再生材料倡議永續環保

（台灣英文新聞／藝文組 綜合報導）文化內容策進院（文策院）瞄準台灣時尚產業，藉由整合台灣設計人才、資金與通路，提升台灣時尚品牌在國內外的能見度。

為完善時尚設計產業生態系、協助品牌對接國際市場，文策院昨（28）日宣布與「台灣時尚發展股份有限公司」共同投資成立「台灣時尚新創股份有限公司」（台灣時尚新創），文化部次長李連權、文策院院長李明哲、台灣設計研究院院長張基義等出席成立記者會。



文化部次長李連權致詞時表示，台灣時尚新創的成立，就是時尚產業的另一個新階段，期望未來有更多的企業家與公司，一起支持台灣設計師，把時尚推到國際上。

「台灣時尚新創」為文策院成立以來的第一個時尚類型投資案，總金額約 2 億元，其中文策院執行國發基金投資 9800 萬元。

院長李明哲致詞時表示，台灣時尚新創的成立，盼能協助台灣時尚產業，不管在設計人才、資金或品牌營運上給予支持，同時幫助台灣時尚品牌對接國際市場，開拓通路，創造更多商機。

李明哲強調，未來文策院也會積極促成更多時尚領域或跨域合作的投資案。

「台灣時尚新創」期能透過資金支持、上下游資源整合，以及品牌通路經營與管理等方式，替台灣時尚產業注入活水，並期許能協助品牌串接國際四大時裝週與國際通路據點，面向世界市場。此外，「台灣時尚新創」也鼓勵旗下設計師，使用環保及再生材料設計產品，倡議永續時尚的理念。