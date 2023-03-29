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重磅回歸！2023森林市集　4/28台北華山草原登場

林務局：為體現森林生態系多樣化的具體服務價值，讓民眾瞭解人類福祉與生物多樣性的密切關係。

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2023/03/29 11:03
全臺首創也是規模最大的森林市集4_28-30華山草原重磅回歸。（圖片提供：森林市集）

全臺首創也是規模最大的森林市集4_28-30華山草原重磅回歸。（圖片提供：森林市集）

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）親近森林，不一定要遠離城市，森林其實比想像中更靠近我們的生活。由農委會林務局主辦的「森林市集」，可謂最具臺灣森林特色與山野氣息的文創市集，歷經疫情停辦一年後，今年森林市集以「森林大富翁」概念為主軸，搭配「森林冒險家」闖關設計，4月28日起一連三天在華山1914文創園區盛大回歸。

林務局表示，為體現森林生態系多樣化的具體服務價值，讓民眾瞭解人類福祉與生物多樣性的密切關係，自2017年舉辦「森林市集」，每次都吸引上萬人到華山尋寶，各路國產材創意作品、木工DIY組件和林下精品，都能在市集中一次尋得，還能與生產者面對面，深度了解職人們背後的故事。

今年森林市集以「森林大富翁」概念為主軸，搭配「森林冒險家」闖關設計，將大富翁遊戲實體化，讓民眾可化身森林中的6種角色，包含：山林獵人、島嶼旅人、大地樂人、大山小孩、森山學者及山中精靈，由不同的視角出發，在城市中，重新探索森林生態的富庶與美麗，發掘意想不到的木竹材妙用。

此外，這次集結超過50攤國產木、竹材創意商品攤位，以「手作」、「療癒」、「循環」、「永續」、「友善」、「創意」與「探索」7大主題出發，不但有童玩、飾品配件、家飾、餐具等上百種優良臺灣木竹製品，更有來自臺灣山村的精油、森林蜜、段木香菇等精緻好物，以及環境友善的料理美食、國內永續生態旅遊行程等，不僅展現森林的多元服務價值，更方便所有喜愛森林的朋友們能一口氣網羅好物與知識。

既是遊戲森林，當然少不了大小朋友都喜愛的瑜珈伸展、兒童律動舞蹈、親子故事屋，在音樂舞台這邊，東岸天籟以莉．高露、創作女聲王彙筑、透明療癒系樂團緩緩等5組「自然系」音樂人也將登台帶來精彩演出。歷年場場額滿的「森手作」工作坊，林務局今年將推出以香氛香拓、木皮書籤彩繪、竹編杯墊製作和土肉桂產品體驗為題共12場的手作體驗課程。

最後，林務局說，今年更首度增加「森學堂」靜態知識展，讓民眾在選購市集商品時，能同時對臺灣木材、永續林業、資材循環、友善農耕、環境永續旅遊等多面向議題有充分的認識，例如國產材標章是透過什麼樣的機制來做認證？為什麼購買綠保標章農產品可以保育野生動物？所謂的林下經濟又是什麼呢？這些問題的答案，都等民眾至森林市集深度挖掘。全臺首創也是規模最大的森林市集將於4月28日至4月30日在華山1914文創園區西一館及中央藝文公園（華山大草原）再度登場。

重磅回歸！2023森林市集　4/28台北華山草原登場

林務局舉辦6年的森林市集可謂最具臺灣森林特色與山野氣息的文創市集。（圖片提供：森林市集）

重磅回歸！2023森林市集　4/28台北華山草原登場

今年更首度增加「森學堂」靜態知識展，讓民眾在選購市集商品時，能同時對臺灣木材、永續林業、資材循環、友善農耕、環境永續旅遊等多面向議題有充分的認識。（圖片提供：森林市集）
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