【世界棒球經典賽】台灣旅英時裝品牌操刀樂天桃猿主視覺　桃猿戰士昂首步出太空艙艦艇迎接全新賽季

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)繼 2 022 年時裝設計品牌 APUJAN 操刀樂天桃猿棒球隊假日版聯名球衣及新版樂天啦啦隊服，今年再度合作執掌球隊本季年度主視覺，迎接全新賽季。

本季延續科幻主題並呼應上一季世界觀， 在主視覺中可見整裝完畢的球員們、飄浮的旗幟、 太空艦艇內的更衣櫃、步道等元素， 以藍紅相間的光暈襯托遠方的星球， 樂天桃猿棒球隊已為爭取榮耀蓄勢待發。「準備登陸的桃猿戰士們， 包含林立、曾仁和、陳禹勳、朱育賢、陳冠宇， 離開重建中的球場與遙遠的太空站，將通過太空艙艦艇走道， 迎向全新的未來。」



朱育賢立牌。(圖/APUJAN)

今年適逢世界棒球經典賽（WBC），喚起各界對棒球的關注。 中華職棒於 4 月為全新賽季揭開序幕，樂天桃猿主場開幕戰於 4 月 2 日登場，整座樂天桃園棒球場將佈滿形象主視覺， 營造全猿主場的氛圍。本季主題曲更首度採雙人合唱模式， 由樂團主唱周自從、楊大正聯手打造主題曲，帶領全猿 READY ，走向勝利。

APUJAN 從 2021 年起開始與樂天桃猿棒球隊合作， 推出的聯名 TSHIRT 打造一天內銷售一空的紀錄， 也曾邀請樂天女孩 YURI、雅涵、 林襄與菲菲於倫敦時裝秀的影像中特別演出， 希望能攜手共同拓向海外版圖。

今年二月的倫敦時裝周官方日程推出最新時裝系列， 由創意總監詹朴執導的時裝秀影片「遙遠的另一端」 也帶領觀眾一窺其架空世界的奇幻浪漫構想。 品牌除了每季於時裝周發表主線外，近年也持續推出不同跨界作品。



樂天女孩。(圖/APUJAN)