提升臺灣海洋科技研發！國研院與中研院簽署「海洋能及海洋科技研發合作協議」

（台灣英文新聞 / 科技組 綜合報導）國科會國家實驗研究院與中央研究院昨（3/28）日簽署海洋能及海洋科技研發合作協議，國科會副主委陳宗權表示，2050淨零排放，是跨世代、跨領域與跨國際的大型轉型工程，也是我國史上最長遠的跨部會國家發展計畫，不僅攸關臺灣競爭力，也關係環境永續。

副主委陳宗權指出，國科會日前提出的八大前瞻科研平台，即包含「淨零科技」此重要議題。他期許雙方的合作能夠強化我國海洋前瞻研究，全面提升臺灣海洋科技研發，用創新的科技開發海洋資源、保育海洋環境、永續守護臺灣。

中研院院長廖俊智指出，海洋能是中研院認為的關鍵前瞻能源，尤其是海流（黑潮）發電，也因此，除了2022年在「臺灣淨零科技研發政策建議書」中建議政府應儘速推動海洋能之外，中研院更於環境變遷研究中心下成立海洋能專題中心，希望透過與國研院轄下台灣海洋科技研究中心的合作，能儘速完成我國東部海域環境勘查，除仔細了解發電潛能外，也儘速找出適合安置水下發電機的場址。

國研院院長林法正表示，國研院的任務係提供全國關鍵技術與設施，以及研發平台之服務，以支援我國學術研究活動，其中，台灣海洋科技研究中心提供了海洋探測－尤其是深海部分－很關鍵的探測載台「勵進研究船」。他並相信此項合作，能在海洋科技研發，特別是在海洋能科技上，產出具有全球競爭力的研發成果。

蔡英文總統於2021年4月22日世界地球日宣示：「2050淨零轉型是全世界的目標，也是臺灣的目標。」國研院表示，為達成此目標，政府致力推動再生能源的開發，既可提高自產能源比例，亦有助於維持我國能源安全。

對於開發海洋能發電技術，國研院說明，我國東岸臨接太平洋，其西方邊界的黑潮流經我國水域時，流場強又穩定，所提供的「海洋能」是自有的再生能源，亦是台灣推動淨零排放的關鍵解方之一。由於海洋能屬於尚待研發的前瞻能源，尤其是在環境場域上，必須先通盤了解，方可進行適合發電的場址、潛能、發電特性等的可靠評估，因此雙方即日啟動人員、技術、研究設施的交流，合作加速推動國家重要關鍵海洋科技，希望促成海洋能的早日開發利用，使我國儘速實現淨零碳排目標。

大合照。（照片由國研院提供）