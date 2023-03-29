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美股28日收低　法人：台灣股市應留意清明長假效應、是否影響資金動能

台股4月1日至5日不開市，長假效應是否影響市場資金趨於觀望，值得觀察。

By 國際組, 台灣英文新聞－編輯
2023/03/29 09:50
(圖/中央社檔案照片) 

(圖/中央社檔案照片) 

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）美股28日收低，道瓊指數下跌37.83點，那斯達克指數下跌52.76點。法人表示，隨著清明連假來臨，市場資金是否趨於觀望，值得觀察。

儘管美國破產的矽谷銀行（Silicon Valley Bank）被收購，緩解市場對銀行危機的憂慮，且美國3月份消費者信心意外增加，美國10年期公債殖利率攀升對科技類股造成壓力，美國股市28日收低。

美國10年期公債殖利率常被視為美國聯邦準備理事會（Fed）貨幣政策的指標。

美國3月份消費者信心意外增加，10年期公債殖利率攀升，影響美股28日收低。

道瓊工業指數下跌37.83點，跌幅0.12%；標準普爾500指數下跌6.26點，跌幅0.16%，那斯達克指數下跌52.76點，跌幅0.45%，費城半導體指數下跌26.308點，跌幅0.85%。

國內外產業訊息方面，2023智慧城市展與淨零城市展28日在台北南港展覽館2館登場，預計30日在高雄舉行，統計共有550家參展單位與廠商使用1950個攤位，估計將有1500位國際貴賓及買主參加，包括展覽規模與國際買主等均創新高。

動態隨機存取記憶體（DRAM）第2季價格持續下跌10%至15%，市調機構集邦科技表示，下半年需求復甦情況仍不明朗，DRAM價格未見止跌訊號。

羽絨服廠廣越今年營運展望保守，預期受到客戶調整庫存影響，今年營收可能轉降，3月起營收衰退10%內。

中央社引述法人表示，清明連假即將來臨，台股4月1日至5日不開市，長假效應是否影響市場資金趨於觀望，值得觀察。
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